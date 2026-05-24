嵐、各局同時に異例テレビCMで感謝「ありがとう」 大反響「すごい」「あと1週間で本当に終わっちゃうんだ」
5人組グループ・嵐のテレビCMが24日の午後5時59分30秒、各局で一斉に流れた。
【動画】嵐、各局同時に異例テレビCM…「みんなへありがとう」流れた動画
「ありがとう」のメッセージとともに、嵐の姿が映り『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』東京ドーム公演（5月31日）の生配信を告知した。
関東・関西の民放地上波ではCM放送が確認できた。
SNSでは「やっぱり嵐のCM5局ジャックか」「嵐CMジャックはすごい」「こんな事ができるのは嵐しかいないよ」「私のところなかったーーー！」「あと1週間で本当に終わっちゃうんだなぁ…悲しい」など、大反響となった。
前日の23日、嵐の公式Xでは、ソファーに座った5人がテレビを眺める写真を添えて「2026/5/24 17:59:30〜」と告知。
ファンからは「何かあるのかな？」「ドキドキ！」「待機ですね！」などといった感想が相次いで寄せられていた。
【動画】嵐、各局同時に異例テレビCM…「みんなへありがとう」流れた動画
「ありがとう」のメッセージとともに、嵐の姿が映り『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』東京ドーム公演（5月31日）の生配信を告知した。
関東・関西の民放地上波ではCM放送が確認できた。
SNSでは「やっぱり嵐のCM5局ジャックか」「嵐CMジャックはすごい」「こんな事ができるのは嵐しかいないよ」「私のところなかったーーー！」「あと1週間で本当に終わっちゃうんだなぁ…悲しい」など、大反響となった。
前日の23日、嵐の公式Xでは、ソファーに座った5人がテレビを眺める写真を添えて「2026/5/24 17:59:30〜」と告知。
ファンからは「何かあるのかな？」「ドキドキ！」「待機ですね！」などといった感想が相次いで寄せられていた。