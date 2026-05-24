ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「この間取り何!? 聞いてないけど！」義母が勝手に決めた間取りが信… 「この間取り何!? 聞いてないけど！」義母が勝手に決めた間取りが信じがたい…夫の反応は？ 「この間取り何!? 聞いてないけど！」義母が勝手に決めた間取りが信じがたい…夫の反応は？ 2026年5月24日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 義父母のリフォーム計画は、舞美たちへの相談もなく進んでいました。気づいた時には、新しい家に舞美たちの部屋がすでに完成していたのです…。「いずれは同居」という漠然とした話が、こんなにあっさり現実になってしまうなんて。舞美の不安は、ここからどんどん増していくことに…！>>【まんが】過干渉義母に追い詰められる(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】過干渉義母に追い詰められる 「名誉あること」義母は自信に満ち溢れているが 私には同等に扱われていない奴隷に見えてしまう…【夫から脱却できますか？ Vol.120】 「何これ…」40点のテストを捨てた息子に母が決死の入塾宣告！ 息子の成績は上がるのか？