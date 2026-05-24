義父母のリフォーム計画は、舞美たちへの相談もなく進んでいました。

気づいた時には、新しい家に舞美たちの部屋がすでに完成していたのです…。

「いずれは同居」という漠然とした話が、こんなにあっさり現実になってしまうなんて。舞美の不安は、ここからどんどん増していくことに…！

>>【まんが】過干渉義母に追い詰められる

(ウーマンエキサイト編集部)