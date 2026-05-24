北海道旭川市の旭山動物園の職員の男が妻を殺害した疑いで再逮捕された事件で、男はスマートフォンで犯行に関する内容を数か月前から検索していた事が分かりました。

記者

「午前9時です。鈴木達也容疑者が今、警察官に囲まれて車に乗っていきます」

旭山動物園の職員、鈴木達也容疑者は3月31日の夜、旭川市内の自宅で妻の由衣さんを殺害した疑いできょう送検されました。

鈴木容疑者は、由衣さんの遺体を動物園の焼却炉で焼いて損壊した罪ですでに起訴されています。

捜査関係者によりますと、鈴木容疑者は調べに対し、「由衣さんの遺体をブルーシートで包んだ」という趣旨の供述をしていて、旭山動物園の防犯カメラには鈴木容疑者が大きな青い荷物を車から降ろす様子が写っていたということです。

また、鈴木容疑者のスマートフォンには「絞殺」や「殺人と傷害致死の違い」、「焼却炉 時間」など犯行に関する内容を検索した履歴が残っていました。

検索は、事件の数か月前から行われていたということです。

捜査本部は、鈴木容疑者が以前から犯行を計画していた可能性があるとみて調べています。