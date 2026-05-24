アメリカ・ラスベガスでドーピング容認の国際競技大会が行われるのを前に、報道陣に試合会場が公開されました。

記者

「競技はこちらの特設会場で行われます。世界20か国のメディアが詰めかけていて、注目度の高さが伺えます」

日本時間のあす、ラスベガスで行われる「エンハンスト・ゲームズ」。

オリンピックなどの国際大会で禁止されているステロイドといった物質の使用が認められていて、水泳・陸上・ウエイトリフティングの3種目が行われます。

参加選手42人のうち、実に29人がオリンピック出場経験者です。

パリ五輪競泳50m自由形 銀メダリスト ベン・プラウド選手

「正直に言えばお金のためです。オリンピック精神に反すると分かっていますが、自分はもうそのカテゴリーにはいません。そのキャリアから離れ、もう二度と戻るつもりはありません」

世界記録を上回った場合には最大で100万ドル＝およそ1億6000万円の賞金が贈られますが、従来のスポーツの価値観を覆すものだと物議を醸しています。

エンハンスト・ゲームズ マックス・マーティンCEO

「科学によって、全人類が年齢を問わず安全に、より強く健康で高い能力を発揮できるなら、なぜそれを恐れるのでしょうか」

大会側は、禁止物質は医師らの監督のもとで使用されるとして安全性を主張しますが、世界アンチ・ドーピング機構は「スポーツの魅力は公正な競争という理念に基づいていて、大会は危険かつ無責任だ」と批判しています。