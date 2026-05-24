磐越道で北越孤高の生徒20人が乗ったバスで発生した21人死傷の事故を受け、文部科学省は全国の学校を対象に部活動の遠征などをめぐる安全確保に関する通知を出しました。



この内容について司法担当の長谷川記者がお伝えします。



文部科学省からの通知には遠征する際の安全確保に向けた具体的な対応が明記されています。

◆食い違うバス会社と学校の主張

まず1つ目は、「事業者との適切な契約の締結方法」についてです。





◆「学校側と事業者の契約」について

今回の事故でバスを手配した蒲原鉄道は北越高校から「レンタカーと運転手を依頼された」と主張しています。一方、北越高校は「レンタカーや運転手を依頼したことはない」と説明。「“貸し切りバス”を依頼した認識だった」としていて双方の主張に食い違いが見らています。

これを受け文科省は「学校側と事業者の契約」について、「事業者に貸切バスまたはタクシーによる運送を依頼する場合は、貸し切りバスやタクシーによる運送の依頼であることを明確に伝えた上で、適切に契約する」こと。



また「乗車当日もナンバープレートの色いわゆる緑ナンバーか否かを確認すること」



このように通知しています。



今回の事故では、バス運行に関する契約上の書類が交わされていなかったことも問題視されています。

◆交わされていなかった「運送引受書」

本来、貸し切りバスを手配する際、事業者は申し込んだ客に対し契約内容などが書かれた「運送引受書」を交付する必要がありますが、バス会社・蒲原鉄道と北越高校はともに電話で契約を結んでいたとしてこの「運送引受書」を交わしていませんでした。

◆事業者と適切な契約

これを受けて文科省は「特に貸切バスの場合は事業者から運送引受書の交付を受け、記載内容を確認し、契約内容を明確化する」ことも徹底するよう通知しています。

◆部活動はどう運営されるべきか

今後、子どもたちの安全を守るため部活動などはどう運営されるべきなのか専門家に話を聞きました。



【県部活動改革検討委員会 西原康行 委員長】

「国・県・自治体もですね大きな視点でいえば遠征というものを変えていかなければいけない。遠征しなくてもスポーツ・文化活動ができるような環境を変えていかなければいけないそこが一番大事」



こう話すのは県の部活動改革検討委員会の西原康行委員長です。



5月6日、北越高校の男子ソフトテニス部は福島県での練習試合に向け午前5時半ごろ学校を出発し、夕方に帰着する予定で遠征へ。その行きの道中で事故が発生しました。



西原さんは「部活動の遠征」そのものに、様々な問題点が詰まっていると指摘します。



【県部活動改革検討委員会 西原康行 委員長】

「いま部活動がいわゆる『勝利至上主義』と言いますか勝つことだけを目的としてどうしても土曜日・日曜日も犠牲にして…」



「学校側・教員の負担は増えてきているわけですよね…子どもの命を預かっているわけなのでそこのところをですね、先生方も十分認識して学校側もそこは意識を高く持って管理していかなければいけない」



さらに…大会や遠征などで定期的に移動が伴う場合、保護者や学校側が負担する『費用の面』からも課題が見えてくると話します。



【県部活動改革検討委員会 西原康行 委員長】

「短期的にはですね、現状まだ高校なんかで『お金がない』とかいろんな問題がありますよね…ちゃんとしたバス会社に頼んできちんとした健康状態がきちんとしてる運転手さんに頼んでというところをやる…そのためにお金がかかるのでそういったお金の予算措置をきちんと国なり県なりがしなければいけない」

【内田キャスター】

子どもたちの安全を守ること、そして保護者や学校の費用負担も考えると、そもそも遠征自体が必要なのかという疑問が出てきますよね。



【長谷川記者】

今後、遠征なども含めた部活動の在り方自体も検討が必要になりますね。



お話を伺った西原さんは一部の地域で進む部活動の「地域移行」そして「地域展開」が、子どもたちの安全や健康を守るポイントになると指摘します。



◆部活動の地域移行

「部活動の地域移行・展開」とは教員の長時間労働といった背景を受け、学校が担ってきた部活動の運営を地域のスポーツクラブなどへ移行するというものです。



【県部活動改革検討委員会 西原康行 委員長】

「単に部活動を地域に移すのではなく新たなものをつくっていく新たな仕組みをつくっていくということなんです。あまりにも過激になりすぎている部活動をちょっと抑えて子どもたちがもう少しゆとりを持ったりいろんなスポーツ活動・文化活動を経験する健全なスポーツ・文化活動にしていこうというのが目的…地域の中で試合をやっていく完結していくことで遠征のようなものはだいぶ減ってくるだろうと」



これまでは中学・高校の教員が担っていた部活動の顧問の仕事を外部コーチなどが担うことで、子どもたちへのメリットも増えていくと話します。



【県部活動改革検討委員会 西原康行 委員長】

「地域に移ったときにはきちんとコーチライセンスをとる 資格をきちんととろうと 進めている」「地域の中でいろんな多様なスポーツ種目を経験させるとか勝利至上主義だけでなく楽しく スポーツ・文化活動をするプログラムがかなり充実してきている」

【日高キャスター】

部活動が地域に展開されるとそもそもの遠征が少なくなる。子どもたちの安全を守るだけでなく「スポーツを楽しむ」という本質的な部分が広がるかもしれませんね。



【長谷川記者】

西原さんは現時点の部活動における「勝利至上主義」を課題にあげています。



「部員や顧問は年1回のトーナメント制の試合に向けて必死になり、遠征に多く出向いたり、休日も練習に励んでいる」と指摘します。



部活動の地域展開には外部コーチの確保といった課題はありますが、このような事故を二度と起こさないためにも、部活動の変革のタイミングというものが、訪れているのかもしれません。



(2026年5月21日放送「夕方ワイド新潟一番」県内ニュースより）