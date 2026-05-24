特集は全国的に出没が相次いでいるクマについてです。



県内ではことしに入り3月までの出没情報が過去最多となりました。専門家の調査に同行すると、この先に待ち構える危険な状況が見えてきました。

◆カメラに写るカモシカ

動物たちの生態に迫るため、山の奥へ向かいました。



ここは阿賀町にある中ノ沢渓谷森林公園。散策や野外学習などで利用されているエリアです。



＜新潟大学 箕口秀夫名誉教授＞

「これカモシカが写っています」





◆同じ公園で2024年に撮影されたクマ

野生動物の生態に詳しい新潟大学の箕口秀夫名誉教授です。10年近くこの場所にカメラを設置して動物の生態を調べてきました。確認したカメラにはカモシカやキツネ、ノウサギなどさまざまな動物が写っていました。しかし……＜新潟大学 箕口秀夫名誉教授＞「残念ながらというべきか、よかったというべきか難しいが、ツキノワグマは今回このカメラには写っていない」

去年の秋以降そのクマの姿があまり確認できなかったといいます。



この状況から推測されるのが……



＜新潟大学 箕口秀夫名誉教授＞

「秋のあいだ、クマがここではないどこかの場所、おそらくもっと人里に近いところに出ていたのだろうと思う。そんなこともずっと継続して調査をしていると推測できる」

◆去年、人里に出没したクマ 目撃情報は約3500件

去年、県内をはじめ全国的に人里に出没が相次いだクマ。



県内では17人が襲われてケガをして出没情報はおよそ3500件にのぼりました。



そして、ことしすでに冬眠から目覚めたクマが活動し始めています。4月29日に目撃情報があった小千谷市真人町の峠道です。

近くには小学校や中学校もあります。



＜近くに住む人＞

「怖いですよー」「クマは怖いよね。クマはねやっぱり人を襲うから嫌だね」「私もゼンマイをとりに行ったけれど、もういけない」



田んぼを挟んで山の近くに住むこちらの女性は、クマが隠れる場所をなくすために自宅の木を自分で伐採したといいます。

「木になるのがいっぱい生えている。向こう側が、ここが(木が生える)と見えなかった。見えるように私が切った。木が荒れているところがあると(クマが)そこへ向かっていく」

◆宮城県では市街地に居座り 岩手県ではケガ人も

宮城県仙台市では街中に現れました。



仙台駅から直線距離でおよそ2キロ。マンションなどが立ち並ぶエリアです。クマは市街地に14時間近く居座ったすえ、市の判断で駆除されました。



岩手県紫波町では警察官が行方不明者を捜索中、クマに顔や腕などをかまれケガをする被害が発生。



クマは猟友会によって駆除されました。現場では、成人女性1人の遺体が見つかっていて、警察の調べでクマに襲われたものと断定されました。

◆ことしの春も出没に注意 去年の大量出没の影響か

新潟大学の箕口名誉教授はことしの春、クマの出没が相次いでいる理由のひとつに去年の大量出没があると話します。



＜新潟大学 箕口秀夫名誉教授＞

「12月、さらには1月になってもまだ活動していたクマがいる。そういうクマは 私たちが暮らす、すぐ近く で冬眠をしたと考えられる。当然、人里でエサを探すことになる。ことしは例年に増してクマに春先から十分注意が必要」



クマの出没は秋ごろにピークを迎えます。



＜新潟大学 箕口秀夫名誉教授＞

「新潟県の秋のクマの出没に一番大きく影響している山の樹種は"ブナ"。2011年からのデータをひっくり返してみても、おそらくことしはこれまでで一番ブナの実りがいい」



秋に実をつけるブナ。この時期に花をつけているかどうかで豊凶が分かるといいます。

◆ことしは豊作のブナ

これは山形県で撮影されたブナです。左側の豊作の年は茶色の花がたくさんついていることがわかります。



ことしの阿賀町のブナは、豊作の年の特徴である花が多い状態となっていました。

＜新潟大学 箕口秀夫名誉教授＞

「豊作の年のブナの実は地面に1平方メートル、1メートル四方の四角い枠を作ったとしたら、その中に500個から1000個ぐらい、ブナの種が落ちる。1面ブナの実だらけになる。山の動物たちにとっては、ひと山全部が"ケーキの山"になったような」



ブナが豊作となることしの秋は、去年のような大量の出没にはならないとみています。

◆ことし豊作のブナ 来年は注意が必要

しかし、本当に気を付けなければいけないのは来年だと指摘します。



箕口名誉教授によると、メスのクマは冬眠や子育てに栄養を使うため、エサが少ないときは子どもを作らないような体になっています。

一方、ブナが豊作となり栄養が十分とれた年には子どもをたくさん作るといいます。

さらに、ブナは豊作の翌年は必ず凶作になります。

来年はクマの数が大幅に増える上に、エサとなるブナの凶作が重なることになるのです。



すると……



＜新潟大学 箕口秀夫名誉教授＞

「子グマを連れた母グマはエサが山では取れないので、当然里の方に降りてくる。去年のデジャブ(既視感)のようなことが来年生じる可能性が非常に高い」

◆行政・一般市民にとってことしは“準備の年”に

箕口名誉教授はことしはクマに対して“準備の年”にしてほしいと呼び掛けています。



＜新潟大学 箕口秀夫名誉教授＞

「来年のための準備期間がことしなんだと考えてもらいたい。行政の方もそうですし、一般市民の方も(クマが現れたら)どう行動していくのかを、ことしのうちにシミュレーション、訓練も含めてやっておくことが必要」



市街地への出没を減らし、人への被害を防ぐために何ができるのか。

「準備の年」となることしこそ、さらなる対策を進める必要がありそうです。