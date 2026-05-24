もつ鍋1080円に、サワー・ハイボールは199円！「もつ鍋 お多福」立川店が4日間限定でお得なキャンペーン実施《5月25日〜28日》

大庄が運営する「もつ鍋 お多福」の立川店では、2026年5月25日から28日まで「10周年記念大特価イベント」を開催します。

九州名物料理も特価に

国産生もつ使用のもつ鍋と九州各地の名物料理が楽しめる大衆酒場「もつ鍋 お多福」。オープン10周年を迎えるにあたり、4日間限定のお得なキャンペーンが始まります。

お多福のもつ鍋は、肉問屋から生の状態で直送される牛小腸・センマイ・ギアラの3種を使用。部位によって異なる食感と旨みを楽しめる看板メニューです。

期間中は、対象のもつ鍋3種が、通常価格（1人前）1480円が1080円で楽しめます。

・博多もつ鍋（醤油）

コク深い味わいの、王道・醤油ベース。

・筑豊塩もつ鍋

鶏白湯の塩ベースは、素材の魅力がぐっと引き立ちます。

・博多味噌もつ鍋

2種類の味噌を合わせた濃厚なおいしさです。

そのほか、九州名物料理も特別価格で提供されます。

大分のソウルフード「大分とり天」は、通常価格580円が450円に。

福岡の郷土料理「ごまサバ」は、通常価格480円が350円に。

熊本で古くから親しまれてきた「馬刺し赤身」は、通常価格850円が650円に。

ほかにも、「親鶏タタキ」が通常価格500円のところ380円に、「博多名物 焼きラーメン」は通常価格850円のところ650円で楽しめます。

さらにドリンクも大特価。「お多福サワー（梅風味）」と「お多福スペシャルハイボール（ブラックニッカクリア）」は、通常各390円のところ何杯飲んでも1杯199円です。

「10周年記念大特価イベント」は、立川店（東京都立川市柴崎町3丁目7-3 富栄立川南駅前ビル5階）限定のキャンペーンです。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部