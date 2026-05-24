副業OKを大々的に打ち出す上場企業が現れるなど、世間はまさに副業ブームだ。物価高も相まって収入を増やしたいと思うのは当然だが、すべての人にとって合理的な選択とは限らない。あえて副業をしないほうがいい人の特徴とは？※本稿は、グロービス経営大学院教授の森 暁郎『世の中のことも自分のこともみるみるわかる お金の「選択」人生の節目に役立つファイナンス超入門』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。

副業で得られる収入以上に

失ってしまうものとは？

最近は「副業OKですか？」が求人票のチェック項目に入るくらい、当たり前のテーマになりました。

一方で、いざ自分のこととして考えると、ちょっと迷いますよね。ここでは、「機会費用」という視点で、副業の捉え方について整理してみましょう。機会費用は「これからの選択」を賢くするための考え方です。

会社員目線で見たときのおおまかなメリット・デメリットは次のように整理できます。

［メリット］

・収入の増加

・スキルや経験の増強

・収入源の分散（＝リスクの分散）

［デメリット］

・働きすぎによる健康への影響

・情報・守秘・スケジュールのコントロールが難しくなる

・本業側からの「本当にフルコミットしているのか？」という目線

ここまでは、誰でもイメージが浮かぶ話でしょう。

このあと一歩踏み込んで、「それを選ぶことで、何をあきらめることになるか？」を見ていくのが機会費用の考え方です。機会費用とは、「ある選択をしたときに捨てることになった、他の選択肢の価値」のことです。

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