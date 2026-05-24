プロ野球セ・リーグは24日、セ・パ交流戦前までの日程が終了。リーグ王者の阪神が首位に立っています。

阪神は、打率、本塁打、打点でリーグ3冠王の佐藤輝明選手を中心に、開幕から46試合で28勝17敗1分の成績。交流戦前最後の3連戦となった敵地の巨人戦では、ルーキーの立石正広選手の活躍もあり、3連勝で首位に立ちました。

24日は敗れて2位となったヤクルトですが、ここまで46試合で28勝18敗の成績。昨季の交流戦前では、47試合で14勝31敗2分と借金17でしたが、ここまで貯金10と開幕から上位を走り続けています。

また3位の巨人は5月に7連勝もありましたが、直近4連敗と失速。24勝22敗の貯金2です。4位のDeNAは21勝23敗2分の借金2、5位の広島は開幕戦こそ3連勝発進も18勝24敗2分で借金6となっています。

苦しいのは中日。ここまで15勝30敗1分と借金は15となっています。交流戦で巻き返しとなるのでしょうか。

▽昨季の交流戦前

1位 阪神 30勝20敗2分

2位 DeNA 26勝21敗3分

3位 巨人 28勝24敗1分

4位 広島 24勝23敗2分

5位 中日 23勝26敗2分

6位 ヤクルト 14勝31敗2分

▽今季の交流戦前1位 阪神 28勝17敗1分2位 ヤクルト 28勝18敗3位 巨人 24勝22敗4位 DeNA 21勝23敗2分5位 広島 18勝24敗2分6位 中日 15勝30敗1分