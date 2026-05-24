セは阪神が首位で交流戦へ 2位ヤクルトは昨季借金17→貯金10と躍進 苦しむ中日は借金15から巻き返しなるか
プロ野球セ・リーグは24日、セ・パ交流戦前までの日程が終了。リーグ王者の阪神が首位に立っています。
阪神は、打率、本塁打、打点でリーグ3冠王の佐藤輝明選手を中心に、開幕から46試合で28勝17敗1分の成績。交流戦前最後の3連戦となった敵地の巨人戦では、ルーキーの立石正広選手の活躍もあり、3連勝で首位に立ちました。
24日は敗れて2位となったヤクルトですが、ここまで46試合で28勝18敗の成績。昨季の交流戦前では、47試合で14勝31敗2分と借金17でしたが、ここまで貯金10と開幕から上位を走り続けています。
また3位の巨人は5月に7連勝もありましたが、直近4連敗と失速。24勝22敗の貯金2です。4位のDeNAは21勝23敗2分の借金2、5位の広島は開幕戦こそ3連勝発進も18勝24敗2分で借金6となっています。
苦しいのは中日。ここまで15勝30敗1分と借金は15となっています。交流戦で巻き返しとなるのでしょうか。
▽昨季の交流戦前
1位 阪神 30勝20敗2分
2位 DeNA 26勝21敗3分
3位 巨人 28勝24敗1分
4位 広島 24勝23敗2分
5位 中日 23勝26敗2分
6位 ヤクルト 14勝31敗2分
1位 阪神 28勝17敗1分
2位 ヤクルト 28勝18敗
3位 巨人 24勝22敗
4位 DeNA 21勝23敗2分
5位 広島 18勝24敗2分
6位 中日 15勝30敗1分