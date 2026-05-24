現在ラストツアーを行っている「嵐」が24日、民放テレビ局のCMをジャックした。

午後6時直前の30秒間のCMが嵐一色に染まった。これまでのライブを振り返る特別映像が流され、「ありがとう」の感謝のメッセージが表示された。「A・RA・SHI」をBGMに、最後は「嵐 ラストステージ『We are ARASHI』FAMILY CLUB onlineにて生配信」とナレーションが入り、最終公演のライブ配信を大々的に告知した。

CM終了後、テレビ朝日では相葉雅紀が出演する「相葉マナブ」（土曜後6・00）がスタート。番組中に同様のCMのショートバージョンが放映された。

23日にグループの公式Xが更新され、ソファに座ったメンバー5人がテレビを見つめる写真を投稿。「2026/5/24 17:59:30〜」と“予告”していた。

嵐のラストツアーは3月13日の札幌ドームを皮切りに、5大ドームで全15公演を開催。すでに14公演を終え、今月31日の東京ドーム公演がグループとして最後の活動となる。ライブは1週間後の午後6時開演。

また、最終公演については生配信が決定。視聴チケットは嵐ファンクラブ会員、FAMILY CLUB会員だけでなく、一般も購入可能で、嵐ファンクラブ会員が3900円、FAMILY CLUB会員が4500円、一般が6000円(いずれも税込み)となる。