MLB・ドジャースの山本由伸投手が日本時間25日のブリュワーズ戦に先発登板予定です。

山本投手は今季ここまで9試合に登板し、3勝4敗で防御率3.32。前回登板19日のパドレス戦では初回のソロホームラン1点のみに抑え7回8奪三振1失点の好投も、打線の援護が無く4敗目を喫していました。

自身2連敗から中5日での先発マウンド。対するはナ・リーグ中地区首位を走るブリュワーズ打線です。山本投手は昨年のナ・リーグ優勝決定シリーズ、同じブリュワーズ相手にメジャー初完投を達成しています。

対するブリュワーズ先発はブランドン・スプロート投手。今季は主に先発として9試合に登板し1勝2敗、防御率5.75です。前回登板19日のカブス戦では今永昇太投手と投げ合い、5回途中3失点で勝ち負けは付きませんでした。

地区首位対決3連戦の3戦目となる25日の試合。この3連戦でドジャースは初戦に敗れるも、24日の第2戦は大勝して佐々木朗希投手が3勝目をつかみました。日本人連勝でカード勝ち越しなるか、山本投手のピッチングに注目です。