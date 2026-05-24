日曜劇場『GIFT』、吉瀬美智子の“作品愛あふれる”差し入れが話題「すごい工夫と配慮ですね」 イラストや役名デザインし“グッズ化”望むドラマファンも
俳優の吉瀬美智子が17日、自身のインスタグラムを更新。出演中のTBS系日曜劇場『GIFT』（毎週日曜 後9：00）への“作品愛あふれる”差し入れを紹介し、「わぁ素敵ですね」「すごい工夫と配慮ですね」「グッズ作って欲しいな」などと、反響を呼んでいる。
【写真】「めちゃくちゃ素敵」イラストをデザインしたチロルチョコ／役名入りのスパムおにぎり
同日の6話放送を受けて、吉瀬は「ご視聴ありがとうございました！」と感謝を記すとともに、「6話の垂れ幕イラストをチロルチョコにして、名前入りスパムおにぎりも差し入れ」と、最近現場に持参した差し入れを紹介した。
キャストのイラストなどをデザインしたチロルチョコ、役名の焼印がされたスパムおにぎりは、どちらも作品への愛情がにじむオリジナリティあふれる逸品。吉瀬は「キャストが多い現場なので、差し入れがかぶらないように毎回ひっそり工夫」していると話していた。
コメント欄には「すごい工夫と配慮ですね。今日観て感じたのは、吉瀬さんがブルズのお母さんなんですね」「スパムおにぎりと差し入れに工夫されててすごいです お母さんですね」「めちゃくちゃ素敵な差し入れ さすが吉瀬さん 良ければチロル、グッズ化して欲しいほどです!!」「優しい気遣いですね」「ブルズメンバーのイラストのチロルチョコ凄く可愛いです スパムおにぎりも名前入り可愛い 売ってたら買いたいです」など、ドラマファンを中心にさまざまな声が寄せられている。
本作は、車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーで、弱小の車いすラグビーチームチーム「ブレイズブルズ」が数々の困難に立ち向かいながら、仲間や家族の大切さを学び成長していく姿を描く。吉瀬は「ブレイズブルズ」の発足時から在籍する唯一のスタッフ・日野雅美を演じている。
【写真】「めちゃくちゃ素敵」イラストをデザインしたチロルチョコ／役名入りのスパムおにぎり
同日の6話放送を受けて、吉瀬は「ご視聴ありがとうございました！」と感謝を記すとともに、「6話の垂れ幕イラストをチロルチョコにして、名前入りスパムおにぎりも差し入れ」と、最近現場に持参した差し入れを紹介した。
コメント欄には「すごい工夫と配慮ですね。今日観て感じたのは、吉瀬さんがブルズのお母さんなんですね」「スパムおにぎりと差し入れに工夫されててすごいです お母さんですね」「めちゃくちゃ素敵な差し入れ さすが吉瀬さん 良ければチロル、グッズ化して欲しいほどです!!」「優しい気遣いですね」「ブルズメンバーのイラストのチロルチョコ凄く可愛いです スパムおにぎりも名前入り可愛い 売ってたら買いたいです」など、ドラマファンを中心にさまざまな声が寄せられている。
本作は、車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーで、弱小の車いすラグビーチームチーム「ブレイズブルズ」が数々の困難に立ち向かいながら、仲間や家族の大切さを学び成長していく姿を描く。吉瀬は「ブレイズブルズ」の発足時から在籍する唯一のスタッフ・日野雅美を演じている。