ÌÐÌÚ·ò°ìÏº»áà¤¢¤Î¤Á¤ã¤óÁûÆ°á¤Ë»ýÏÀ¡¡ÈÖÁÈºî¤ê¤Î¡ÖÁ°Äó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÊ¸²½²ÁÃÍ´Ñ¤¬¡¢¤â¤¦¥ª¥ï¥³¥ó¡×
¡¡Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¡Ê£¶£³¡Ë¤¬£²£´Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Î¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¹ßÈÄ¤òÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¥Ù¥Ã¥¡¼¤Î¼¡¤Ë·ù¤¤¤Ê·ÝÇ½¿Í¡×¤òÌä¤¦Æ±ÈÖÁÈ¤Î±é½Ð¤«¤éÈ¯Å¸¤·¤¿ÁûÆ°¤À¤¬¡¢ÌÐÌÚ»á¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¿¥á±é½Ð¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤ÎÍÍ»Ò¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¾Ð¤¤¤ÎÊ¸²½¼«ÂÎ¤¬Í¾·×¤Ê¤â¤Î¤À¤Ê¤È¿´¤ÎÄì¤«¤é»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤ÇÌÌÇò¤¤¤³¤È¤È¤«¹¥´ñ¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¡¢´¶Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤òÆüËÜ¤Î°ìÉô¤ÎÊ¸²½¤Ï¥¤¥¸¤ê¤È¤«¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ëÊý¡¹¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö°ìÉô¤Î¥Î¥ê¤ÎÊ¸²½¡×¤¬ÆüËÜÃæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌäÂê¤À¤È»ØÅ¦¤·¡Ö´ØÀ¾¤È¤«¤Î°ìÉô¡¢µÈËÜ¤È¤«¤Î°ìÉô¡£³¹Êâ¤¤¤Æ¤Æ¤âÃæ¹âÀ¸¤Ê¤ó¤«¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢¥¤¥¸¤ë¤È¤«¥¦¥±¤È¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤¦¤Þ¤¤¤È¤«¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Î¥»¥ó¥¹¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ëÊý¤¬¤¤¤Æ¡£²¶¡¢Á´¤¯¶½Ì£¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡¢°¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È°ì½³¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Î¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ö¤¹¤´¤¤ÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤«¤éÊ¹¤¯¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ï¤±¡×¡£¤½¤ì¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¤¥¸¤ê¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÊ¸²½¤Ï¡ÖÊª»ö¤ÎËÜ¼Á¤«¤éÌÜ¤ò¤½¤é¤¹¡×¤³¤È¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÃÇºá¡£¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬´ë²è¤·¤ÆÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡¢Í¾·×¤Ê¤³¤È¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ê¸²½¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¿¿¼Â¡¢¿ÍÀ¸¤Î¿¿¼Â¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢À¤³¦¤Î¿¿¼Â¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢´¶Æ°¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¤¤¤¯Ê¸²½¡¢¤ò¤½¤í¤½¤íÆüËÜ¤Ç¤â¼è¤ê½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤¿¤À°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤À¤±¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÊ¸²½²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¢¤¨¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¤â¤¦¥ª¥ï¥³¥ó¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¡×¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¡£¡Ö°ì»þ´ü¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤ÊÊ¸²½¤À¤·¡¢ÉáÊ×À¤¬¤¢¤ë¤«¤â²ø¤·¤¤¤·¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤â¤Ã¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¿¿¼Â¤ËÁÊµá¤¹¤ë¿·¤·¤¤Ê¸Ë¡¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£