【UNIQLO：C】の“脇役アイテム”が優秀！ おしゃれママも「買ってよかった」「かなり重宝」

大人コーデの即戦力になる優秀アイテムが【UNIQLO : C（ユニクロ：シー）】から登場しています。おしゃれママも絶賛するノースリーブで、インナーとしてもプラスワンアイテムとしても使えるのが魅力です。マイサイズや好みのカラーがなくなる前にチェックして。

こなれ感をプラスするスクエアネックノースリーブ

【ユニクロ】「3Dリブスクエアネックセーターノースリーブ」各\2,990（税込）

キレイめな雰囲気を醸し出すスクエアネックを採用したノースリーブ。縫い目のない3Dニットで、公式サイトによると「清涼感と落ち感のあるビスコースブレンド素材で、快適な着心地」とのこと。シンプルなデザインなので、さまざまなテイストに馴染みそうです。使いやすいブラックとオフホワイトに加え、差し色にも使えるダークグリーン、ブルーの4色展開。

シンプルなシャツコーデのアクセントに！

ユニクロマニアの@shocogram__さんも「買ってよかった」「優秀脇役アイテム」「かなりかなり！！！！！！！！！重宝します」と絶賛。インナーとして着られるだけでなく、このスタイリングのように、シャツの上に重ねてもおしゃれに決まりそう。スクエアネックによってモードな印象になるので、ハンサムな着こなしが好きな大人女性にうってつけかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：ミウラ マユ

大学生からファッション販売員を経験したのち、外資系ファッション企業で約10年勤務。その後、フリーライターに転身して6年。ウィメンズをメインにしながら、メンズ、シューズ、グッズまでカバーするファッションライター。