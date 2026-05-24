歌手で女優のゼンデイヤが、俳優のトム・ホランドとの結婚説について改めて言及を避けた。エル誌のインタビューで質問を受けると、明確な回答を拒み、憶測に応じない姿勢を示した。



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ゼンデイヤは「それには答えないわ。みんな何かしら探したがるの」と語り、私生活への過度な関心をかわした。



一方で、仕事面ではトムとの共演について前向きに語っている。2人は「オデュッセイア」と「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」に出演しているが、「オデュッセイア」では共演シーンはないという。



ゼンデイヤは「泣きそうなくらい誇らしかった」と振り返り、「『スパイダーマン』は夢みたい。大好きな人であり親友と毎日一緒に仕事に行くのよ」とコメント。さらに「現場に犬も連れていくし、まるで家族みたいな雰囲気。あの作品で育ったから、帰ってきたような気持ち」と語り、特別な経験だったことを明かした。



（BANG Media International／よろず～ニュース）