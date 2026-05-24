日本一強い女子アナ、透明感ばつぐんの美スタイルにファンもん絶「美しくて、愛らしくて、ゴージャス」
フリーアナウンサーの堀江聖夏が23日までにInstagramを更新。ショート丈のノースリーブ姿を披露すると、ファンから反響が集まった。
【別カット】日本一強い女子アナ、引き締まったウエスト＆美デコルテあらわ（ほか4枚）
堀江が「healthy」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ショート丈のノースリーブにデニムパンツという装いの彼女が、カメラに笑顔を見せる様子が複数収められている。
引き締まったウエストや美しいデコルテをあらわにしたソロショットに、ファンからは「美しくて、愛らしくて、ゴージャス」「美しいbeautiful スタイル抜群!!」「めちゃ輝いてますねー」などの反響が寄せられている。
■堀江聖夏（ほりえ みな）
1993年7月14日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。「日本一、強いアナウンサー」という肩書きをもっており、空手黒帯を取得している。インスタグラムに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、30万以上の「いいね！」を記録。
引用：「堀江聖夏」Instagram（＠mina_horie）
【別カット】日本一強い女子アナ、引き締まったウエスト＆美デコルテあらわ（ほか4枚）
堀江が「healthy」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ショート丈のノースリーブにデニムパンツという装いの彼女が、カメラに笑顔を見せる様子が複数収められている。
引き締まったウエストや美しいデコルテをあらわにしたソロショットに、ファンからは「美しくて、愛らしくて、ゴージャス」「美しいbeautiful スタイル抜群!!」「めちゃ輝いてますねー」などの反響が寄せられている。
■堀江聖夏（ほりえ みな）
1993年7月14日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。「日本一、強いアナウンサー」という肩書きをもっており、空手黒帯を取得している。インスタグラムに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、30万以上の「いいね！」を記録。
引用：「堀江聖夏」Instagram（＠mina_horie）