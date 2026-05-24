５月末で活動終了する「嵐」が出演するＣＭが、２４日午後５時５９分３０秒から日本テレビ、テレビ朝日、ＴＢＳ、テレビ東京、フジテレビで一斉に放送された。２０２０年以降、グループのＣＭが放送されるのは初めて。

グループにとってラストステージとなる、５月３１日の東京ドーム公演に向けたＣＭ。１９９９年から２０２６年までをカウントアップし、「Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」の掛け声と共にデビュー曲「Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ」に合わせて過去のライブステージ映像など、５人の姿が映し出された。

グループのＣＭを巡っては、２０２０年１２月末の活動休止前には、過去にメンバーがＣＭに出演してきた企業１３社と連動したＣＭが放送され、大反響を呼んだ。

今回の試みは、グループの公式Ｘが２３日に「２０２６／０５／２４ １７：５９：３０〜」と事前にポスト。メンバー５人がソファに腰掛け、テレビ画面を見守る後ろ姿の写真が投稿され、ファンの間で「何が起こるんだろう」「ＣＭなのかな？わくわく」「１７：５９：３０にテレビの前に集合すればいいのかな」と予想合戦が繰り広げられていた。

嵐は現在、全国５都市を巡演するラストツアー「Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」を開催中。残すは３１日の東京ドーム公演のみ。ＣＭの最後には「嵐、ラストステージ。『Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ』Ｆａｍｉｌｙ Ｃｌｕｂ Ｏｎｌｉｎｅで配信」と予告した。