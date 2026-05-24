◆プロバスケットボール男子 りそなＢリーグ チャンピオンシップ決勝 長崎―琉球（２４日、神奈川・横浜アリーナ）

第２戦が行われ、西地区優勝の長崎がワイルドカードの琉球に６６―６０で勝利した。２３日の第１戦を２点差で落とし、崖っぷちの状態から、勝負強さを発揮。Ｂリーグ参戦５季目、Ｂ１昇格３季目と異例のスピードでの初の日本一へ逆王手をかけた。ＮＢＡ経験のある長崎のスタンリー・ジョンソンが両チーム最多２５得点と躍動した。最終戦第３戦は２６日に同会場で行われる。

２大会連続五輪代表のスモールフォワード、馬場雄大は１０得点、４リバウンドと活躍。勝利に貢献し、長崎ブースターからは大声援が送られた。「長崎のために戦った。もう一試合戦えるのは光栄。そのために戦ったのでいい結果」と胸を張った。

大きな転機は第３クオーター（Ｑ）。２点リードと第１戦に続き接戦の様相で折り返した。残り８分４８秒で琉球のポイントガード、岸本隆一が４本目のファウルを取られて交代。２３日に１４得点をマークした主力が不在となったチャンスを見逃さなかった。残り６分３６秒に馬場が相手ボールをスチール。一気にゴール下までドリブルで駆け上がり、レイアップシュートに成功。直後にはジョンソンもスチールから豪快なダンクで続き、一気に流れをたぐり寄せた。「第２Ｑの最後は相手の流れになった印象だった。第３Ｑは入りを大切にしたし。ＣＳを戦う中で第３Ｑには自信があった。ここだというタイミングだと思ったので、結果が出て良かった」とイメージ通りの展開に笑みを浮かべた。

クラブは２１年にＢ３に参入。今季はＢ１昇格３年目で、初の地区優勝とＣＳ進出と急成長を遂げた。一方で振興チーム故に、若い選手や経験の浅い選手が多いことが第１戦のスタートでは大きく影響した。そんな中でも馬場はＢリーグで２度の優勝経験があり、五輪などの国際経験も豊富。「メンタルの部分ですごく若いチーム。自分が経験ある選手の１人として、先頭を切ってプレーすることで、言葉に出さなくてもチームに安心を与えることができる。プレー以上のところで与える影響は多いと思っている」とチームのために背中で見せる部分は多いという。

１勝１敗となり、２６日の最終第３戦へ駒を進めた。日本一へ向け残り１試合を残すのみとなり、「僕たちの戦いは終わっていない。長崎のために最後まで戦う。泣いても笑っても次が最後。勝って終わりたい」。１万３２４０人の観客の前で力強く話した大黒柱。「彼ら（琉球）より勝ちたい気持ちを持つ」とプレーでも戦う姿勢でも、最後までチームと応援してくれるファンのためにのために４０分間走り続ける。