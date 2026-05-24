５月２２日付のスポーツ報知一面（一部地域）でオークスの予想を披露した櫻坂４６の武元唯衣が、見事に３連複３２２０円を的中。先月１９日の皐月賞、５月３日の天皇賞・春に続いて紙面に登場した予想で見事に３連勝となった。

「武元唯衣の私に推させて！！★」のＧ１コラム内で「フローラＳはまだ余裕そうなゴールの仕方でめちゃくちゃ強かった」と本命に指名した２番人気のラフターラインズが、２４日のレースで３着に入った。

勝ったジュウリョクピエロには△を打ち、ＪＲＡ女性騎手初のクラシック騎乗でＧ１初制覇した今村聖奈騎手には、「チャンスがある馬に乗っているのが素晴らしいこと。緊張すると思うけど、聖奈ちゃんらしい競馬をすれば大丈夫」とエールを送っていた。また、２着のドリームコアは▲評価で、東京コースは戦前３戦３勝だっただけに「一番力が出せるところで戦える日が来た」と記していた。

本命ロブチェンで◎△の印で馬単２３１０円を的中させた皐月賞、○△◎で１２番人気２着のヴェルテンベルクを押さえて３連複１万３７０円をヒットさせた天皇賞・春に続く連勝となった。

絶好調のちゅけもんの予想に、ＳＮＳ上では、「ちょけに全乗っかりで的中！」「まじですごい、武元先生」「唯衣ちゃん今日もありがとう］」「また的中か…恐ろしい子…！」と感謝や賛辞の声が飛び交っている。