「全プロ記念競輪 スーパープロピストレーサー賞」（２４日、武雄）

深谷知広（３６）＝静岡・９６期・Ｓ１＝が先行した郡司浩平マークから最終バックで番手まくりに出て、後続を振り切り１着。スーパープロピストレーサー賞（ＳＰＲ賞）初制覇を果たした。２着に古性優作（大阪）、３着に吉田拓矢（茨城）が入った。

好相性の武雄でＳＰＲ賞初制覇を果たした深谷。レースは目標の郡司が正攻法。赤板を迎えても後方から動いた新山響平（青森）は中団で外並走となり「誰も来ないのが想定外だった」と、そのまま郡司が先行する流れになった。

「郡司が気持ちを切り替えて、そこからどうするかだった」と後ろの動きを警戒しながら最終バックを迎えて「後ろが強烈なメンバーだったので、踏む形になった。しっかり踏めていた」と援護のために空けていた車間を詰める勢いで一気に前へ踏み、後続を振り切った。

郡司とのコンビで今回は深谷が２走とも番手を回る形になったが「援護できる、頼りがいのある番手にならないといけない」と課題も口にした。トップクラスのタテ脚に加えて、番手の技術を磨き、自身だけでなく南関ラインの総合力を高めていく。