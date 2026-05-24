『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』鑑賞後の会話が盛り上がるキャラ＆ビークル紹介
2019年公開のスター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け以来、7年ぶりとなる「スター・ウォーズ」劇場最新作スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグーが、5月22日より全国公開された。
【画像】この記事で紹介しているキャラクターやメカの場面写真（一部写真なし）
世界中のファンが待ち望んだ本作は、ドラマシリーズ『マンダロリアン』で人気を集めたマンダロリアン（ディン・ジャリン）とグローグーが主人公。銀河を舞台に、新たな戦いと冒険が描かれる。今回は、物語をより楽しむために、主要キャラクターとビークル（乗り物）を一挙紹介する（一部写真なし）。
■物語の舞台
『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』の後。ダース・ベイダーの死後、銀河帝国は崩壊し、新共和国による新たな統治が始まっていた。しかし、銀河の外縁部（アウターリム）では混乱が続き、帝国軍の残党たちが暗躍している。
■マンダロリアン／ディン・ジャリン（演：ペドロ・パスカル／吹替：阪口周平）
仲間からは「マンド―」と呼ばれるディン・ジャリンは、べスカー鋼（架空の金属）のアーマーに身を包むマンダロリアン（惑星マンダロアをルーツに持つ戦闘集団）の賞金稼ぎ。どんな任務も完璧に遂行する腕利きだ。マンダロリアンの中でも、厳格な教義を遵守する“ザ・トライブ”に属し、人前では決して素顔を見せない。
仕事の“賞金首”だったグローグーとめぐりあい、一度は“獲物”として差し出すも、不思議な縁を感じて、獲物を奪還。賞金稼ぎの掟を破ったことで追われる身となる。掟を破り、教義に背いても、己の信じた道を進み続ける。それを“我らの道”と呼んでいる。
グローグーとともに数々の試練を乗り越える中で、ふたりの間には親子にも似た強い絆が生まれていった。今では正式にグローグーを養子として迎え、新共和国の任務にも協力。ふたりは危険な銀河を生き抜く“父と子”であり、“師匠と弟子”であり、“相棒”でもある。
■グローグー
ジェダイ・マスターのヨーダと同じ種族で、50歳を超えているが、まだ幼く言葉を話せない。強大なフォースの力を秘めており、その能力ゆえに帝国残党から狙われる存在でもある。好奇心旺盛で食いしん坊。いたずら好きな性格で、しばしばマンドーを困らせるが、旅を通して少しずつ成長し、時には彼を助ける場面も増えている。
■ウォード大佐（演：シガーニー・ウィーバー／吹替：駒塚由衣）
帝国の残党たちとの新たな戦争を防ぐべく、ディン・ジャリンたちに協力を求める、新共和国の軍人。グローグーのいたずらにも冷製に対応する。かつては反乱同盟軍のXウイング・パイロットとして帝国とたたかった経歴を持つ。
■ロッタ・ザ・ハット（声：ジェレミー・アレン・ホワイト／吹替：内田雄馬）
銀河の裏社会を支配した犯罪王ジャバ・ザ・ハットの息子。幼少期に大叔父ズィロ・ザ・ハットによって誘拐された過去を持つ（アニメ映画『スター・ウォーズ／クローン・ウォーズ』）。ハット族らしからぬ隆々とした肉体を持ち、斧を振り回してマンダロリアンたちの前に立ちはだかる。
■ハット・ツインズ（ハット・シスター／ハット・ブラザー）
ジャバ・ザ・ハットを従兄弟に持つ、ハット族の双子。
■ガラゼブ・オレリオス
通称ゼブ。帝国残党に立ち向かう新共和国の戦士。圧倒的なパワーとスピードを誇り、高い戦闘能力で敵を圧倒する。アニメ『反乱者たち』に登場し、ドラマ『マンダロリアン』にて実写化され、本作にも登場する。
■アンゼラン
ドロイドからスピーダー、宇宙船まで、多種多様な機械の修理・改造を得意とする小柄な種族。小さな体を生かし、機械内部に潜り込んで整備を行う。グローグーに食べられそうになったこともあり、彼のいたずらに振り回されている。
■ヒューゴー（声：マーティン・スコセッシ／吹替：山寺宏一）
腕が4本あるサルのような見た目をしたフードトラックの店主。ディン・ジャリンが追うハット族に関する重要な情報を握っている。
■エンボ
金属製の笠のようなものを被った謎の賞金稼ぎ。犬のようなクリーチャーを連れ、独特な存在感を放つ。
■ジャヌ卿
新共和国に反旗を翻す帝国軍の軍閣。帝国残党による“シャドー評議会”の一員として暗躍する。
■帝国残党兵（トルーパー）
帝国再建を目論む軍閣の命令に従う残党兵たち。補給不足や整備不良のため、アーマーには汚れや傷みが目立つ。
■ドラゴンスネーク
水辺に生息する獰猛なクリーチャー。
■レイザー・クレスト
ディン・ジャリンが愛用していたガンシップ（武装輸送船）。もともと、銀河帝国以前に辺境のパトロールに用いられていた軍用船だった。初代機は帝国残党との戦いの中で破壊された。
■AT-RT
偵察や急襲に特化した単座式の全地形対応偵察歩行機。
■AT-AT
帝国軍が使用した全地形対応装甲歩行兵器。全高20メートルを超える巨大な四脚兵器で、その威圧的なシルエットは心理兵器としても恐れられている。
【画像】この記事で紹介しているキャラクターやメカの場面写真（一部写真なし）
世界中のファンが待ち望んだ本作は、ドラマシリーズ『マンダロリアン』で人気を集めたマンダロリアン（ディン・ジャリン）とグローグーが主人公。銀河を舞台に、新たな戦いと冒険が描かれる。今回は、物語をより楽しむために、主要キャラクターとビークル（乗り物）を一挙紹介する（一部写真なし）。
『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』の後。ダース・ベイダーの死後、銀河帝国は崩壊し、新共和国による新たな統治が始まっていた。しかし、銀河の外縁部（アウターリム）では混乱が続き、帝国軍の残党たちが暗躍している。
■マンダロリアン／ディン・ジャリン（演：ペドロ・パスカル／吹替：阪口周平）
仲間からは「マンド―」と呼ばれるディン・ジャリンは、べスカー鋼（架空の金属）のアーマーに身を包むマンダロリアン（惑星マンダロアをルーツに持つ戦闘集団）の賞金稼ぎ。どんな任務も完璧に遂行する腕利きだ。マンダロリアンの中でも、厳格な教義を遵守する“ザ・トライブ”に属し、人前では決して素顔を見せない。
仕事の“賞金首”だったグローグーとめぐりあい、一度は“獲物”として差し出すも、不思議な縁を感じて、獲物を奪還。賞金稼ぎの掟を破ったことで追われる身となる。掟を破り、教義に背いても、己の信じた道を進み続ける。それを“我らの道”と呼んでいる。
グローグーとともに数々の試練を乗り越える中で、ふたりの間には親子にも似た強い絆が生まれていった。今では正式にグローグーを養子として迎え、新共和国の任務にも協力。ふたりは危険な銀河を生き抜く“父と子”であり、“師匠と弟子”であり、“相棒”でもある。
■グローグー
ジェダイ・マスターのヨーダと同じ種族で、50歳を超えているが、まだ幼く言葉を話せない。強大なフォースの力を秘めており、その能力ゆえに帝国残党から狙われる存在でもある。好奇心旺盛で食いしん坊。いたずら好きな性格で、しばしばマンドーを困らせるが、旅を通して少しずつ成長し、時には彼を助ける場面も増えている。
■ウォード大佐（演：シガーニー・ウィーバー／吹替：駒塚由衣）
帝国の残党たちとの新たな戦争を防ぐべく、ディン・ジャリンたちに協力を求める、新共和国の軍人。グローグーのいたずらにも冷製に対応する。かつては反乱同盟軍のXウイング・パイロットとして帝国とたたかった経歴を持つ。
■ロッタ・ザ・ハット（声：ジェレミー・アレン・ホワイト／吹替：内田雄馬）
銀河の裏社会を支配した犯罪王ジャバ・ザ・ハットの息子。幼少期に大叔父ズィロ・ザ・ハットによって誘拐された過去を持つ（アニメ映画『スター・ウォーズ／クローン・ウォーズ』）。ハット族らしからぬ隆々とした肉体を持ち、斧を振り回してマンダロリアンたちの前に立ちはだかる。
■ハット・ツインズ（ハット・シスター／ハット・ブラザー）
ジャバ・ザ・ハットを従兄弟に持つ、ハット族の双子。
■ガラゼブ・オレリオス
通称ゼブ。帝国残党に立ち向かう新共和国の戦士。圧倒的なパワーとスピードを誇り、高い戦闘能力で敵を圧倒する。アニメ『反乱者たち』に登場し、ドラマ『マンダロリアン』にて実写化され、本作にも登場する。
■アンゼラン
ドロイドからスピーダー、宇宙船まで、多種多様な機械の修理・改造を得意とする小柄な種族。小さな体を生かし、機械内部に潜り込んで整備を行う。グローグーに食べられそうになったこともあり、彼のいたずらに振り回されている。
■ヒューゴー（声：マーティン・スコセッシ／吹替：山寺宏一）
腕が4本あるサルのような見た目をしたフードトラックの店主。ディン・ジャリンが追うハット族に関する重要な情報を握っている。
■エンボ
金属製の笠のようなものを被った謎の賞金稼ぎ。犬のようなクリーチャーを連れ、独特な存在感を放つ。
■ジャヌ卿
新共和国に反旗を翻す帝国軍の軍閣。帝国残党による“シャドー評議会”の一員として暗躍する。
■帝国残党兵（トルーパー）
帝国再建を目論む軍閣の命令に従う残党兵たち。補給不足や整備不良のため、アーマーには汚れや傷みが目立つ。
■ドラゴンスネーク
水辺に生息する獰猛なクリーチャー。
■レイザー・クレスト
ディン・ジャリンが愛用していたガンシップ（武装輸送船）。もともと、銀河帝国以前に辺境のパトロールに用いられていた軍用船だった。初代機は帝国残党との戦いの中で破壊された。
■AT-RT
偵察や急襲に特化した単座式の全地形対応偵察歩行機。
■AT-AT
帝国軍が使用した全地形対応装甲歩行兵器。全高20メートルを超える巨大な四脚兵器で、その威圧的なシルエットは心理兵器としても恐れられている。