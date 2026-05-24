中川翔子、二卵性双子の育児で大忙し ヒゲ面の報道陣に息子の成長を重ねる「皆さんを見ていても涙が出てくる」
タレントの中川翔子（41）が24日、東京・六本木 蔦屋書店で双子出産後初のコミックエッセイ『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』（宝島社）の発売記念イベントを開催した。
【写真】ふんわりワンピース姿で登場した中川翔子
双子の男の子の子育ては「夢のように時間が早く過ぎていく」としみじみ。「赤ちゃんもついこの間までお腹が爆発しそうなぐらい大きかったので、もう7ヶ月になって、もう捕まり立ちしてるくらい」と成長速度に驚くという。一緒にやりたいことについては「いろんなところに連れていきたい。上野動物園、中野ブロードウェイ、香港、ハワイとか…」と列挙し、「男の子って育ちが早いって言うじゃないですか！何歳まで出掛けてくれるんですか？」と報道陣の男性に確認。「いつかこうやってヒゲ映えたり、働いたりするんだろうなと思ったら皆さんを見ていても涙が出てくる」とマシンガントークで語り「お仕事も頑張るけど、その分、いろんなところにお出かけしたい」と双子に約束していた。
2025年9月末に双子の男の子を出産し、大きな話題を集めた中川の自身の妊活・妊娠・出産・育児の体験をまとめた完全描き下ろしのコミックエッセイ。不妊治療や流産の経験、巨大化するお腹との日常、帝王切開当日の緊張と覚悟、そして産後の双子育児まで、しょこたんらしい世界観でユーモラスかつリアルにつづる。
出産から7ヶ月。インスタグラムに公開していた絵日記がイラストエッセイになった。中川は「本当にインスタでたくさんのママ友ができたような気持ちで。妊娠前から妊娠中、そして生まれてからのうれしかったこと、悲しかったこと、つらかったこと、今まで人に言えなかったことも全部漫画にして形にして自分もすっきりしました。あとは同級生ママたくさんいる。大谷翔平さんの娘さんと同級生ですね（笑）。今日も7ヶ月のママがたくさん来てくださって『参考にさせてもらってます』だったり、『わかる！あるある！と思い出しながら読みました』だったり、ママやこれからママになる方、パパ、いろんな方から『見たよ』と絵日記が本になったんだ、と。すごい速さで本になったので、夢がかなったんだなと実感してスッキリしてます」と心境を明かしていた。
【写真】ふんわりワンピース姿で登場した中川翔子
双子の男の子の子育ては「夢のように時間が早く過ぎていく」としみじみ。「赤ちゃんもついこの間までお腹が爆発しそうなぐらい大きかったので、もう7ヶ月になって、もう捕まり立ちしてるくらい」と成長速度に驚くという。一緒にやりたいことについては「いろんなところに連れていきたい。上野動物園、中野ブロードウェイ、香港、ハワイとか…」と列挙し、「男の子って育ちが早いって言うじゃないですか！何歳まで出掛けてくれるんですか？」と報道陣の男性に確認。「いつかこうやってヒゲ映えたり、働いたりするんだろうなと思ったら皆さんを見ていても涙が出てくる」とマシンガントークで語り「お仕事も頑張るけど、その分、いろんなところにお出かけしたい」と双子に約束していた。
出産から7ヶ月。インスタグラムに公開していた絵日記がイラストエッセイになった。中川は「本当にインスタでたくさんのママ友ができたような気持ちで。妊娠前から妊娠中、そして生まれてからのうれしかったこと、悲しかったこと、つらかったこと、今まで人に言えなかったことも全部漫画にして形にして自分もすっきりしました。あとは同級生ママたくさんいる。大谷翔平さんの娘さんと同級生ですね（笑）。今日も7ヶ月のママがたくさん来てくださって『参考にさせてもらってます』だったり、『わかる！あるある！と思い出しながら読みました』だったり、ママやこれからママになる方、パパ、いろんな方から『見たよ』と絵日記が本になったんだ、と。すごい速さで本になったので、夢がかなったんだなと実感してスッキリしてます」と心境を明かしていた。