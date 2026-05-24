BIGBANG（ビッグバン）のSOL（37）が、グループ結成20周年活動に関してコメントした。

22日に韓国公営放送KBS2の音楽トーク番組に出演した。先月、米国の音楽フェス「コーチェラ・フェスティバル」に、G−DRAGON（37）、D−LITE（37）とともにフルメンバーの3人で出演した。その舞台上で、20周年記念ワールドツアーの実施を明かしている。

SOLは「ありがたいことにコーチェラが、20周年記念イベントの始まりの場所になった。20年という長い時間活動してきたが、新しいステージに立ち、新しいアルバムを出せること自体が奇跡のように感じる。本当に感謝しています。これまでいただいたものが多いので、今度は返すべきだという考えが浮かんだ」と話した。

18日に、9年ぶりのソロ4枚目フルアルバム「Quintessence」を発表した。「準備するのに、1年ほどかかった。最近はシングルやミニアルバムが主流だが、だからこそ自分にできることは、1つも捨てられないほどのフルアルバムを作ることだと思った」と明かした。

司会者からBIGBANG20周年の活動可能性を問う質問に「最初のスタートは、私のソロプロジェクト。このスタートを通じて今後、さまざまなことが続いていくと思います。期待してほしい」と話し、BIGBANG完全体活動への期待感を高めた。