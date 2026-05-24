◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―６阪神（２４日・東京ドーム）

巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が６回４失点で今季３敗目を喫した。

４回までは阪神打線に対し無失点。しかし５回１死から梅野を迎えると、１３３キロのカットボールを左翼スタンドに運ばれソロ本塁打を被弾した。さらに２死走者なしから才木に中前打を許すと、ドラ１・立石にプロ初本塁打となる右中間への２ランを浴び、この回３点を失った。「カウントを整えに行ったボールを打たれてしまった」と唇をかんだ。

立石とはプロ初対戦。第１打席、第２打席は打ち取ったが、５回の第３打席でチェンジアップを捉えられた。「一生、あの映像が使われる」と悔やみつつ「しっかり初球から振ってきて、いいバッター」とドラ１スラッガーの実力に脱帽した。

６回には森下、佐藤、大山のクリーンアップに３連打を浴びるなどさらに追加点を許し、６回４失点で降板した。

阪神にはこれで１勝１敗。「それ（次の対戦）までに今の課題をつぶして、また良い投球ができれば」と前を向いた。