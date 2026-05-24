◆陸上 関東学生対校選手権 最終日（２４日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）

女子１部５０００メートル決勝が行われ、大東大のサラ・ワンジル（４年）が最後の直線で驚異の追い上げ。ゴールに飛び込む形でフィニッシュし、２位だった城西国際大のデイジー・ジェロップ（２年）に０秒０１差の１５分１７秒０１で悲願の４連覇を飾った。レース後は喜びを爆発させ「うれしいです。ゴールに飛び込んだのは、初めて」と満開の笑顔を見せた。

日本人トップの３位には１５分４３秒９０で城西大の本間香（きょう、２年）が続いた。序盤から二人の留学生に積極的に食らいつき、最後まで粘り強く戦った。「タイムは後半の２０００メートルがかなり落ちてしまった。もう少し行きたかったですが、安定して１５分台が出せていることは、まずは自信になりました」と笑顔で振り返った。

城西大は昨年、１０月の全日本大学女子駅伝と１２月の富士山女子駅伝で２冠を達成。本間は１年生ながら全日本の１区で区間新記録の区間賞、富士山の２区で区間新記録の区間賞とチームに大きく貢献した。今季はエースとしての自覚も強く「去年は先輩たちに引っ張ってもらって伸び伸びと走ることができたので、今年はチームのエースとして引っ張っていくっていう気持ちを持ちながら頑張っていきたい」と熱い思いを語る。

城西大は今年１月、チームを８年間指導した赤羽周平氏の監督退任が発表され、４月から佐藤信之氏が新監督に就任。新チームとしてまだ慣れないことも多いというが、「監督は去年の練習も生かしながら親身に考えてくれている。（学生駅伝）２連覇というところに向けて、一人一人が頑張れていると思います」と本間はチームの雰囲気を笑顔で明かす。

昨シーズンから結果を残し続け、今年４月の日本学生個人選手権は５０００メートルを１６分６秒９５で優勝。「マークされているって感じるところもあります。でも注目とかがあった方が、気持ち的に高ぶって頑張れます」と頼もしく今大会でも結果を残した本間。チームの柱として、まだまだ結果を追い求める。

関東インカレは１９１９年に第１回大会が行われ、今年が第１０５回。１９２０年に始まり、今年１月に第１０２回大会が行われた箱根駅伝より歴史は長い。例年５月に開催。各校各種目に３人以内が出場できる。１位８点、２位７点…８位１点が与えられ、対校戦で総得点を競う。男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院生の３部に分けられる。１部の１５、１６位と２部の１、２位が翌年に入れ替わる。女子はすべての大学が１部、大学院生が２部で入れ替えはない。