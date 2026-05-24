バレーボール男子日本代表の高橋藍が２４日、都内でファンクラブ限定のイベントを開催した。日本テレビの安村直樹アナウンサーが司会を務め、サントリーでチームメートだった兄・塁もゲストで出演し、会場は大盛況。２シーズン日本でプレーした藍は「長いシーズン、皆さんに支えて頂いたのが大きい。これだけ応援して頂けているありがたさを日本に帰ってきたことで実感できました」などと直接ファンに感謝を伝えた。

藍は来季についてもファンに一番に報告した。「まだチーム名は言えないんです。発表があるので」とわびた上で「１つ言えるのは海外リーグに挑戦しようと思っています」と初めて明かした。「皆さんとまた距離が出てしまうけど、海外で強くなっていく自分を見せていきたいと思っています」と決意を口にした。

日本ではサーブに向かう時に「藍！ 」コールがおなじみだったが「録音して海外でも流そうかな」とさみしさは隠せない。早めに伝えることで「皆さん海外貯金とかもあると思うので、海外に行くということだけは先に伝えます」と日本でプレーしている時と変わらない声援をお願いした。

日本代表としても、今季は２８年ロサンゼルス五輪に向けて重要なシーズン。６月のネーションズリーグ（大阪など）を経て、９月のアジア選手権（福岡）で優勝すれば、ロス五輪の切符が手に入る。「すごくワクワクしています。アジア選手権で１位になること、そこにピークをもっていくことが一番大事になる。ネーションズリーグも、ロス五輪につながる大会にしたい。トップを目指して頑張ります」と覚悟を語った。

◆高橋 藍（たかはし・らん）２００１年９月２日、京都市生まれ。２４歳。バレーは小学２年から。京都・東山高３年時の１９年度全日本高校選手権（春高バレー）を制覇。日本代表初選出は２０年２月。同４月に日体大進学。２年時の２１年１１月に伊１部セリエＡのパドバと契約し、２３―２４年季はモンツァでプレーオフ準Ｖ。２４―２５年季に日本のサントリー入りし、２季目の今季は主将。五輪は２１年東京、２４年パリ大会で７位。家族は両親、兄、妹、愛犬「ヨグ」。１８８センチ、８３キロのアウトサイドヒッター。