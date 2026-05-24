27日に放送されたTBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）で、「ハーフパンツ論争」が特集された。

番組では、東京都の小池百合子都知事が「東京クールビズ」として、職員に服装を自由に選択していいと提案したことで、職場での「ハーフパンツ」着用がOKとなったことが議論となっていることを特集。ちまたでは、「自由があっていい」「オジサンがすね毛を出すなんてキモイ」と賛否両論が上がっていると伝えた。

番組コメンテーターで乃木坂46メンバーの池田瑛紗が「私は断然アリ派ですね。大学だとみんな私服。先生だけががっちりスーツという場面があったりして、授業を受けている場面で、先生だけなんでこんなに窮屈なのかとか、暑くないのかと思って」と口火を切った。

モデルでタレントのゆうちゃみは、「私も全然アリです」とした上で「TPOにわきまえて服装も変えていった方がいいのではないかと思います」と続けた。おじさんのハーフパンツについては「全然キモくないし、はいたらいいし、自分の好きな服装をしたらいいやんって思いますね」とした。

ハーフパンツを愛用し「還暦少年」と紹介された爆笑問題の田中裕二は、「ふだんはプライベートで夏は7割くらい短パンなんですよ」と強調した。相方の太田光が「僕はかなりメンタルにダメージが。キモいな」と反論してツッコんだが、田中は気にせず「僕はアメリカ西海岸の大学生みたいな格好が好きなんですよ」と続けた。

田中は「奥さん（タレント山口もえ）からは『「還暦過ぎているんだら年相応の格好をしなさい』ってよく怒られるんですけど、そういう格好が好きなんで、悲しいです、今回のこういうのは。おじさんも短パンはいてもいいんじゃないかな」と論争に言及。「おじさんから服を奪うなよ。ブリーフ1丁よりはいい」と強い口調になっていた。