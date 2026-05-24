和田アキ子、“ホリプロの後輩”が歴史的快挙…祝福「本当に誇りに思います」
歌手の和田アキ子（76）が24日、自身のインスタグラムを更新し、JRAのGI競走「オークス」を制した騎手・今村聖奈を祝福した。
【写真】和田アキ子、今村聖奈を祝福「本当に誇りに思います」
「第87回 オークス」が同日、東京競馬場・芝2400メートルで行われ、ジュウリョクピエロが優勝。今村は、JRAのGIを初めて女性騎手として制した。クラシックでの快挙となった。
和田は「フジテレビ『みんなのKEIBA』生放送ありがとうございました」と競馬場でのショットを披露。
そして「今村騎手、クラシック初騎乗・初制覇おめでとうございます」「JRA所属の女性騎手では、初のJRA・GI制覇だそうで、同じホリプロ所属として本当に誇りに思います」と祝い、「ホリプロ最高」とつづった。
今村は、ホリプロとマネージメント契約を結んでいる。
【写真】和田アキ子、今村聖奈を祝福「本当に誇りに思います」
「第87回 オークス」が同日、東京競馬場・芝2400メートルで行われ、ジュウリョクピエロが優勝。今村は、JRAのGIを初めて女性騎手として制した。クラシックでの快挙となった。
和田は「フジテレビ『みんなのKEIBA』生放送ありがとうございました」と競馬場でのショットを披露。
そして「今村騎手、クラシック初騎乗・初制覇おめでとうございます」「JRA所属の女性騎手では、初のJRA・GI制覇だそうで、同じホリプロ所属として本当に誇りに思います」と祝い、「ホリプロ最高」とつづった。
今村は、ホリプロとマネージメント契約を結んでいる。