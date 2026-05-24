声優・花澤香菜、まさかの“役作り”を告白「それで受かった」 マツコも呆然
声優の花澤香菜が、24日放送の『週刊さんまとマツコ』（TBS系／毎週日曜 後1:00）に出演。オーディションで役を勝ち取るために行った、マツコ・デラックスも呆然の“役作り”を明かした。
【写真6枚】“おばさん”なんて呼ばせない…かわいすぎる花澤香菜、赤ワンピ&ベットの上で大胆に太もも披露
番組では、声優のオーディションの話題に。花澤は、“オーディション必勝法”として、「役になりきるために紙を食べた」と告白。まさかの役作りにマツコも呆然としつつ、「ヤギの役？」と訝しんだ。
花澤は「どうしても受かりたかった作品」として、2010年に公開されたアニメ映画『文学少女』（天野遠子役）のオーディションでのことだとし、「学生の女の子の役なんですけど、小説を食べて生きているという役だった」と紹介。受かるためにはキャラクターを理解せねばと「紙を食べたことなかったなと思って、オーディション原稿をちぎって、口の中に入れてみて…」と実行に移したという。「しょっぱくてすぐに出しちゃいましたけど、こういう感じか。紙を食べて生きるって」と納得したと振り返った。
このエピソードに明石家さんまも「要するに役作りやな」と感心。花澤は「それで受かったんですよ！」と声を弾ませ、スタジオに拍手が起こっていた。
花澤のほかに、立木文彦、戸谷菊之介がゲスト出演した。
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