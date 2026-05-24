ガールズグループNMIXX（エンミックス）が、韓国テレビ局の主要音楽放送で2冠になった。21日にMnet「M COUNTDOWN」に続き、22日には公営放送KBS2「ミュージック・バンク」でも1位となった。

11日に発表した新アルバム「Heavy Serenade」の同名タイトル曲は、公式ファン名「NSWER（エンサー）」に向けた恋の歌で、発売から徐々に順位を上げ、トップに上り詰めた。韓国の主要音源チャートでも、細部含め、4部門でトップに立つなど現在、韓国では旋風を起こしている。

ミュージック・バンクでトップになった後、メンバーたちは「エンサーのみなさん、私たちは1位になりました。私たちのセレナーデがうまく伝わったことを願い、これからも一層努力してステージに臨みます。本当にありがとうございます」と感想を述べた。

韓国メディアのスポーツワールドは24日「復帰前にNMIXXは自身の音楽的魅力について『私たちの曲は聴けば聴くほど中毒性があって、ステージを直接楽しみながら楽しむと、さらに真価を発揮する曲が多いと思います。多くの方々にこの点を理解していただければと思います』と伝えていた。このように音楽番組のステージを重ねるごとに音源チャートで上昇し、新曲で音源チャートでも上位に入った」と報じた。