アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた協議について、「合意案の大部分が交渉済みで最終調整の段階にある」と明らかにしました。アメリカメディアは合意が24日にも発表される可能性があるとしています。

トランプ大統領は23日、SNSでイランとの戦闘終結に向けた協議について多数の関係国の首脳と電話会談を行ったと明らかにし、「アメリカとイラン、各国との間で合意案の大部分が交渉済みであり、最終調整の段階にある」と投稿しました。「最終的な中身と詳細は協議中で、まもなく発表される予定だ」としています。

ニュースサイト「アクシオス」は合意が24日にも発表される可能性があると報じました。

60日間の停戦延長が含まれていて、この間ホルムズ海峡は通航料なしで開放され、アメリカは見返りとして海上封鎖を解除するなどしてイランが自由に石油を販売できるようにするということです。また、イランが核兵器保有を目指さないことも含まれるとしています。

アクシオスは「最終決定には至っておらず物別れに終わる可能性も残されている」とも伝えています。

一方、さきほどイランのタスニム通信は合意内容について、イランの石油に関する制裁の解除やすべての戦線での戦闘停止が含まれると報じました。また、ホルムズ海峡問題をめぐって30日、核問題の交渉に60日をあてることになるだろうとしています。ただ、イランは核問題について、これまでのところいかなる措置も受け入れていないとしています。