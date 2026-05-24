女優の佐々木希（38）が23日放送の「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。秋田出身の有名人が集う秋田県人会について語った。

佐々木は人生で最高においしかったものの一つとして、地元・秋田の居酒屋で提供されるめかぶのオムレツを挙げた。

「毎年県人会があって」「集まれるメンバーで」と県人会で今年訪れた店だとし、写真も披露。佐々木とオリックスの吉田輝星投手、シンガー・ソングライターの高橋優、バスケB1秋田の田口成浩、フリーアナウンサーの相場詩織が集ったと紹介すると、共演者からは「凄いメンツ」と声が上がった。

県人会のメンバーは他にも俳優の柳葉敏郎、演歌歌手の藤あや子、女優の加藤夏希、お笑いタレントの椿鬼奴、鳥居みゆき、お笑いトリオの「ハナコ」岡部大、元乃木坂46で女優の生駒里奈らがいると紹介された。

MCの「極楽とんぼ」加藤浩次が「（鬼）奴さんも」と驚くと、女将役の島崎和歌子は「旦那が秋田なんだよね」と説明し、佐々木は「そうなんです」と笑顔を見せた。

「だから今LINEグループも、秋田県人会50人以上とかいるはずです」と語り、加藤が「（LINEが）動いている？」と尋ねても「動いています、凄い」と目を細めた。