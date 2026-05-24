中川翔子、母・桂子さんのNGワード明かす「呼ばれると激怒する」 久しぶりの他愛のない会話を満喫
タレントの中川翔子（41）が24日、東京・六本木 蔦屋書店で双子出産後初のコミックエッセイ『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』（宝島社）の発売記念イベントを開催した。
【写真】ふんわりワンピース姿で登場した中川翔子
報道陣からの取材前にはトークショーも行われた。そこにサプライズで登場したのが母・桂子さん。「本当に直前までLINEしていた。全然言わなかったからびっくりした」と照れ笑い。「これまでのお仕事のモチベーションは1人で育ててくれた桂子さんがいっぱい悲しい思い、夫が早く亡くなったり、私が学校に行けなくなったりとか、いろんな瞬間でも1人で育ててくれて、この母に楽しんでもらいたいっていうことが一番。私が仕事すると母が喜んでくれるのがモチベーションだったんです。『これからお仕事できなくなったらどうしよう』と相談した時に『大丈夫だよ』と真っ先に声を掛けてくれた。母はやっぱり強いなと改めて尊敬します」と感謝する。
「いつも昼寝てて夜遅く帰ってきて、眠いのに一緒にゲームしてくれたりとか、私が学校行けなくなった時も別の学校を探してくれたりとか。もう親友以上の親友です」と存在の大きさを語る。そして「今は『おばあちゃん』と呼ばれると激怒するので（笑）。『おめでとうございます。おばあちゃんになりましたね』とLINEしてきた人に『ブロックしたろか！』と怒ってました。『ばーば』とか『おばあちゃん』と言わないであげてもらって。『桂子ちゃんと呼ばれたい』と言っているので。双子と桂子さんとお出かけできるように一緒に育てたいなと思ってます」とイメージした。子育てでももちらん助けられており「他愛もない会話を2人でする時間もすごく楽しくて。すごく不思議で楽しいです。桂子さんの『大丈夫だよ』が1番の励ましになります」と幸せそうに話していた。
2025年9月末に双子の男の子を出産し、大きな話題を集めた中川の自身の妊活・妊娠・出産・育児の体験をまとめた完全描き下ろしのコミックエッセイ。不妊治療や流産の経験、巨大化するお腹との日常、帝王切開当日の緊張と覚悟、そして産後の双子育児まで、しょこたんらしい世界観でユーモラスかつリアルにつづる。
【写真】ふんわりワンピース姿で登場した中川翔子
報道陣からの取材前にはトークショーも行われた。そこにサプライズで登場したのが母・桂子さん。「本当に直前までLINEしていた。全然言わなかったからびっくりした」と照れ笑い。「これまでのお仕事のモチベーションは1人で育ててくれた桂子さんがいっぱい悲しい思い、夫が早く亡くなったり、私が学校に行けなくなったりとか、いろんな瞬間でも1人で育ててくれて、この母に楽しんでもらいたいっていうことが一番。私が仕事すると母が喜んでくれるのがモチベーションだったんです。『これからお仕事できなくなったらどうしよう』と相談した時に『大丈夫だよ』と真っ先に声を掛けてくれた。母はやっぱり強いなと改めて尊敬します」と感謝する。
2025年9月末に双子の男の子を出産し、大きな話題を集めた中川の自身の妊活・妊娠・出産・育児の体験をまとめた完全描き下ろしのコミックエッセイ。不妊治療や流産の経験、巨大化するお腹との日常、帝王切開当日の緊張と覚悟、そして産後の双子育児まで、しょこたんらしい世界観でユーモラスかつリアルにつづる。