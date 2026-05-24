縦と横の文字のつながりをヒントに、空欄を埋めて3つの単語を完成させるクロスワードパズルです。日本からほど近い人気の観光地や、これからの季節に欠かせない冷たい食べ物が隠れています。

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柔軟な発想力が試される「クロスワードパズル」の時間です！

上下左右の文字のつながりをヒントに、空欄に入る共通のひらがなを導き出しましょう。今回は3つの言葉を完成させる問題。全てのマスが埋まった時の爽快感をぜひ味わってください。脳をフル回転させて挑戦しましょう！

問題：□に入るひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

・あ □ す（縦の言葉）
・た □ わ □（横の言葉）
・ぽ □ ず（縦の言葉）

ヒント：横の言葉は、おいしいグルメや夜市で知られる「人気の旅行先」の名前です。

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正解：「い」「ん」

正解は「い」「ん」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「い」と「ん」を入れると、次のようになります。

・あいす（アイス）
・たいわん（台湾）
・ぽんず（ポン酢）

今回のカギは、横の「たいわん」という地名でした。これに気づければ、縦の「あいす」や、食卓でおなじみの調味料「ぽんず」もスムーズに導き出せたはずです。身近な単語ばかりですが、パズルになると一瞬迷ってしまうから不思議ですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)