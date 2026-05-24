【クロスワードパズルクイズ】解けるとすっきり！ □に入るひらがなは？ 「人気の旅行先」がヒント
柔軟な発想力が試される「クロスワードパズル」の時間です！
上下左右の文字のつながりをヒントに、空欄に入る共通のひらがなを導き出しましょう。今回は3つの言葉を完成させる問題。全てのマスが埋まった時の爽快感をぜひ味わってください。脳をフル回転させて挑戦しましょう！
・あ □ す（縦の言葉）
・た □ わ □（横の言葉）
・ぽ □ ず（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は、おいしいグルメや夜市で知られる「人気の旅行先」の名前です。
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▼解説
それぞれの言葉に「い」と「ん」を入れると、次のようになります。
・あいす（アイス）
・たいわん（台湾）
・ぽんず（ポン酢）
今回のカギは、横の「たいわん」という地名でした。これに気づければ、縦の「あいす」や、食卓でおなじみの調味料「ぽんず」もスムーズに導き出せたはずです。身近な単語ばかりですが、パズルになると一瞬迷ってしまうから不思議ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
上下左右の文字のつながりをヒントに、空欄に入る共通のひらがなを導き出しましょう。今回は3つの言葉を完成させる問題。全てのマスが埋まった時の爽快感をぜひ味わってください。脳をフル回転させて挑戦しましょう！
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・あ □ す（縦の言葉）
・た □ わ □（横の言葉）
・ぽ □ ず（縦の言葉）
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正解：「い」「ん」正解は「い」「ん」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「い」と「ん」を入れると、次のようになります。
・あいす（アイス）
・たいわん（台湾）
・ぽんず（ポン酢）
今回のカギは、横の「たいわん」という地名でした。これに気づければ、縦の「あいす」や、食卓でおなじみの調味料「ぽんず」もスムーズに導き出せたはずです。身近な単語ばかりですが、パズルになると一瞬迷ってしまうから不思議ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)