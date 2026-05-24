中国の有人宇宙船「神舟23号」は、5月24日23時08分の打ち上げを予定しています。同宇宙船は、既存の成熟した技術を基盤に多方面での技術的アップグレードが行われました。

まず、帰還モジュールの計器システムが大幅に刷新され、ヒューマン・マシン・インタフェースが最適化されたことにより、視認性と使いやすさが向上しました。また、計器パネルの小型化により、帰還モジュール内の地球へ持ち帰る搭載物用のスペースが広がりました。さらに、従来の3つのモジュール構造を維持しつつ、空間利用率をさらに高め、宇宙飛行士の作業・活動スペースをより広く確保しました。

神舟23号は、3.5時間の高速ドッキング方式を踏襲・最適化したほか、ドッキング機構を「剛柔一体型」の制御式減衰緩衝システムにアップグレードしました。これにより、異なる重量、異なる初期条件のドッキング状況にも適応可能となり、ドッキングの対応範囲、成功率、信頼性がいずれも大幅に向上しました。

同宇宙船はミッションの柔軟な調整にも対応しています。通常時は有人飛行ミッションを実行し、緊急時には貨物輸送プラットフォームへ切り替えることが可能で、天舟貨物輸送船と連携した2軌道の物資補給体制を構築します。また、宇宙船には拡張インターフェースが設けられており、国際協力による物資の搭載にも対応可能で、今後、海外の訪問者が宇宙ステーションに入室するミッションのニーズにも対応できる設計となっています。（提供/CGTN Japanese）