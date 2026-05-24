「ヤングアンドオルセン」バッグBOOKに新作！ 「sweet」コラボカラーやミッキー＆ミニーデザインが登場
ファッションブランド「ヤングアンドオルセン」のバッグBOOKシリーズ「YOUNG ＆ OLSEN The DRYGOODS STORE BELTED TOTE BAG BOOK」2種と「YOUNG ＆ OLSEN The DRYGOODS STORE SHOULDER BAG BOOK」2種が、5月26日（火）から、「宝島チャンネル」などで発売される。
【写真】ミニーマウスのフェイスチャームポーチもかわいい！ 新作のラインナップ
■おしゃれで便利なバッグ
今回発売されるのは、シリーズ累計75万部を突破した、「ヤングアンドオルセン」バッグBOOKシリーズの最新作。
ブランドで人気の「BELTED TOTE」をベースにした「YOUNG ＆ OLSEN The DRYGOODS STORE BELTED TOTE BAG BOOK」には、ベーシックなブラックと宝島社の雑誌「sweet」とコラボした甘すぎないピンクを用意。いずれも、B5サイズが入るほか、500mLペットボトルや折りたたみ傘もしっかり収納できる、デザイン性と実用性を兼ね備えた優れものだ。
一方「YOUNG ＆ OLSEN The DRYGOODS STORE SHOULDER BAG BOOK」は、レトロなミッキーマウスやミニーマウスのフェイスチャームポーチが付属した2WAYのショルダーバッグ。コンパクトながら大容量のサイズ感とカチューシャを引っかけられるチャームポーチが万能で、ショッピングやテーマパークなど幅広いシーンで使えるアイテムとなっている。
なお、「sweet presents YOUNG ＆ OLSEN The DRYGOODS STORE BELTED TOTE BAG BOOK PINK」と「sweet presents YOUNG ＆ OLSEN The DRYGOODS STORE SHOULDER BAG BOOK with Disney MINNIE MOUSE」は「宝島チャンネル」と「ファミリーマート」のみでの販売となる。
【写真】ミニーマウスのフェイスチャームポーチもかわいい！ 新作のラインナップ
■おしゃれで便利なバッグ
今回発売されるのは、シリーズ累計75万部を突破した、「ヤングアンドオルセン」バッグBOOKシリーズの最新作。
一方「YOUNG ＆ OLSEN The DRYGOODS STORE SHOULDER BAG BOOK」は、レトロなミッキーマウスやミニーマウスのフェイスチャームポーチが付属した2WAYのショルダーバッグ。コンパクトながら大容量のサイズ感とカチューシャを引っかけられるチャームポーチが万能で、ショッピングやテーマパークなど幅広いシーンで使えるアイテムとなっている。
なお、「sweet presents YOUNG ＆ OLSEN The DRYGOODS STORE BELTED TOTE BAG BOOK PINK」と「sweet presents YOUNG ＆ OLSEN The DRYGOODS STORE SHOULDER BAG BOOK with Disney MINNIE MOUSE」は「宝島チャンネル」と「ファミリーマート」のみでの販売となる。