バレーボール男子日本代表の高橋藍が２４日、都内でファンクラブ限定のイベントを開催した。日本テレビの安村直樹アナウンサーが司会を務め、サントリーでチームメートだった兄・塁もゲストで出演し、会場は大盛況。２シーズン日本でプレーした藍は「長いシーズン、皆さんに支えて頂いたのが大きい。これだけ応援して頂けているありがたさを日本に帰ってきたことで実感できました」などと直接ファンに感謝を伝えた。

いきなり“ボケ”をかまし、会場は温まった。「藍ブラザーズ」と呼ばれ、藍のお面をかぶった男が４か所から同時に入場。安村アナも「どなたが藍さんか分からない！」と絶叫。だが、いつも応援しているファンは“２秒”でどれが本物か気づいた様子で、藍らしき男性にはハイタッチするが他の３人には反応せず。後方から通路を歩いてステージに上がった藍が種明かしし、お面を外したが「やっぱりね」という反応で藍の大好きな“サプライズ”は未遂に終わった。それでも近くを通ったことでファンも大興奮だった。

京都出身の関西人らしく他にも“サービス”の仕掛けは満載。ファンからの質問コーナーでは「普段聞いている音楽は？」の質問に対し「玉置浩二さんの『ファンファーレ』が好きで、よく歌います」と答えた藍。そこで安村アナから鼻歌だけでも…と優しく促された中、ファンも期待の目で見つめると、突然「失ったモノ達が〜…千切れた手綱と絆で〜」と１フレーズをアカペラで熱唱。これにはファンだけでなく安村アナもうっとりした様子。もともと歌うことが好きな藍も「皆さんの前で初めて歌って。気持ち良かったっすね」と照れ笑いを浮かべた。

「人生のライバルは誰？」の質問には「塁」と兄の名を挙げた。すると、塁がサプライズで登場。今度は本当に驚いた様子のファンも大喜びだ。塁は試合でサーブを打つ時に浴びている「塁！」コールをおねだりし、この日一番の盛り上がり。これには藍も「自分のファンファーレより盛り上がっとるやないかい！」とツッコミ。藍がサントリーに所属してチームメートになってから何度も見せてきた高橋兄弟の“漫才”トークでファンを喜ばせた。イベント後半には兄弟でファンファーレを熱唱。安村アナは再びうっとりし、２人は「次は紅白歌合戦を目指そうか」と冗談を飛ばして笑いを誘った。

また、来季についてもファンに報告した。「まだチーム名は言えないんです。発表があるので」とファンにわびた上で「１つ言えるのは海外リーグに挑戦しようと思っています」と初めて明かした。「皆さんとまた距離が出てしまうけど、海外で強くなっていく自分を見せていきたいと思っています」と決意を口にした。

日本ではサーブに向かう時に「藍！ 」コールがおなじみだったが「録音して海外でも流そうかな」とさみしさは隠せない。早めに伝えることで「皆さん海外貯金とかもあると思うので、海外に行くということだけは先に伝えます」。日本でプレーしている時と変わらない声援をお願いした。

会を一度締めくくった後、客席から「アンコール」の声が上がる前に「ちょっと待った！」再び登場してしまった藍。最後は名残惜しそうに「どこに行っても１２番（のユニ）を着て応援して下さる方がいて、歓声を聞くと自信にもなった。皆さんがいて、自分がいるというのに変わりない」と改めて感謝を伝え「夢である五輪でメダル、唯一無二の選手になること、これを皆さんと一緒に達成したい。これからも高橋藍をよろしくお願いします」と頭を下げて会場を後にした。