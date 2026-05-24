◆パ・リーグ ソフトバンク７―６日本ハム（２４日・みずほＰａｙＰａｙ）

ソフトバンクが開幕から続く日本ハム戦の連勝を８に伸ばし、開幕カード・日本ハム３連戦以来となる同一カード３連勝を収めた。

この日は「ＯＨ ＳＡＤＡＨＡＲＵ ＬＥＧＡＣＹ ＤＡＹ」として開催され、ホークス全選手が８９番を着用してプレーした。

負けられない試合で先発のマウンドに上がった前田悠は、先頭・水野にヒットを浴びると、１死から郡司の内野安打と四球で満塁。ここで野村にカーブを左翼席へ運ばれた。プロ初の満塁弾を浴びる立ち上がりで、４点の先制を許した。

しかしその後は立ち直り２、３回は３者凡退に抑えた。打線は２回、牧原大が日本ハム・北山から左前安打を放つと、山本祐、庄子も連打でチャンスメイク。満塁から正木が四球を選んで１点を返すと、次打者の周東が走者一掃の三塁打を右翼に放ち、試合を振り出しに戻した。

３回には無死一塁から柳田が２ランを放って勝ち越し。この試合で初めてリードを得た。

しかし、５回にはレイエス、７回にカストロにソロを許して再び試合が振り出しに戻された。

それでも６―６の８回１死一、三塁の好機で柳田が打席に立つと、日本ハム・田中の５球目にタイミングを外されながら左翼へ運んだ。定位置付近まで飛ばした打球で、三塁走者・近藤がタッチアップ。頭から滑り込み、生還した。

王会長の監督時代から受け継がれる勝利への執念を見せつけた白星となった。