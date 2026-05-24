女優の倉科カナが５月２４日に東京競馬場で行われたオークス・Ｇ１の表彰式でプレゼンターを務めた。３歳牝馬１８頭立てで争われ、５番人気で今村聖奈騎手が手綱を執るジュウリョクピエロ（栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）が、最後の直線で馬群を割って一気の末脚で抜け出し、樫の女王の座に就いた。今村騎手はＪＲＡ女性騎手初のクラシック騎乗で、ＪＲＡ女性騎手初のＧ１タイトルを手にし、歴史に新たな１ページを刻んだ。

表彰式に臨んだ倉科は「競馬場には２０１０年の宝塚記念で阪神競馬場にうかがった以来でしたが、皆さまには温かいご声援をいただき自然と笑顔になれました。３歳牝馬の女王を決めるレースということもあり、誇り高く駆け抜ける競走馬に、同じ女性として思わず鳥肌が立つほど興奮しました！

表彰式プレゼンターという大役では非常に緊張いたしましたが、ご来場の皆さまのおかげで緊張もほぐれ、楽しみながら登壇させていただきました。オークスを制したジュウリョクピエロと今村聖奈騎手、そして関係者の皆さま、おめでとうございました。このような素敵な経験をさせていただき、ありがとうございました。今後も機会があれば競馬場に遊びに来たいと思います」とコメントした。