◇プロ野球セ・リーグ 阪神 6-3 巨人（24日、東京ドーム）

交流戦前を5連勝で終えた阪神。試合後のヒーローインタビューには、自身3年ぶりとなるホームランを放った梅野隆太郎選手が登場しました。

4回までわずか2安打に抑えこまれるなど、対する巨人の先発・竹丸和幸投手の前に得点の糸口をつかめなかった阪神。それでも5回1アウトで打席に向かった梅野選手が、中段に飛び込むソロホームランを放ち攻撃の口火を切りました。この一発について梅野選手は「自分にとっても非常に大きな1本になった」とし、「久しぶりの当たりだったので、本当に気持ちよかったです」と笑みを浮かべました。

そんな中でも仲間へのねぎらいを忘れず。続く2アウト1塁の場面で待望の一発を放った立石正広選手には「自分よりも立石のホームランが本当に。みんながいつか出るだろうと言っていて、今日打ったので、ともに喜び合いたい」と語ります。さらに先発・才木浩人投手にも「浩人も期待に応えられるようなピッチングを粘り強く今日もやってくれた。また次回楽しみにしてほしい」とコメント。

現在の打撃にも手応えを明かしながら「交流戦っていうのは本当に何が起こるか分からないゲームが続くので、ベテランらしくしっかり気を引き締めてチーム全体で勝っていきたい」と語りました。