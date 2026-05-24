◇全日本選抜レスリング選手権大会(24日、駒沢オリンピック公園体育館)

レスリング女子57キロ級の決勝が行われ、パリ五輪金メダルの藤波朱理選手が優勝しました。

前日の2試合を11-0、10-0で勝ち進んだ藤波選手は決勝で2023年優勝の永本聖奈選手と対戦します。

藤波選手は開始30秒で2ポイント奪うなど第1ピリオドで6-0とリードします。第2ピリオドも積極的にタックルを仕掛けポイントを追加した藤波選手が8-0で勝利。57キロ級で全日本選抜初優勝を飾りました。

パリ五輪の53キロ級から階級を上げた藤波選手は今大会、全て無失点で勝利。自身の連勝記録を153に伸ばし、9月から始まるアジア大会と10月の世界選手権の代表権を獲得しました。

勝利後、藤波選手は「優勝できてすごく嬉しい気持ちとほっとしている気持ちです。アジア競技大会は地元の名古屋ですので、私自身の思いは強いです。本当に厳しい戦いにはなると思うんですけど、それはそれですごく楽しみですし、地元の応援してくださる方の前で勝てたらというのを想像しながらやっていきたいと思います」と語りました。

2028年のオリンピックへ向けて「57キロ級でも世界チャンピオン、オリンピック優勝、アジア大会優勝というのは私にとってすごく大きな目標でありますし、メダルはもちろん、自分が目指すレスリングというのがあるので、そこに近づけていって強くなっていきたいという思いが強いです」と意気込みました。