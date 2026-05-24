上野樹里＆和田唱、夫婦で大物歌手のライブへ 会場の前で2ショット披露
俳優・上野樹里（39）の妻で、ロックバンド「TRICERATOPS」のボーカル・和田唱（50）が24日、自身のインスタグラムを更新。世界的歌手のダイアナ・ロスのライブに夫婦で参戦したことを報告し、会場前での2ショットを披露した。
【写真】ダイアナ・ロスのライブ会場前で仲むつまじい2ショットを披露した上野樹里＆和田唱夫妻
和田は「昨日ダイアナ・ロスをKアリーナで。前回の武道館から11年ぶりだったんだ。全然変わってないどころか、むしろ若返った気さえした。聴いてる感じ、キーも下げてないし、声の質感が基本的に昔のまんま。ビジョンに映る全身の姿も82歳ではない。『みんながイメージするダイアナ・ロス』を続けるというプロ意識。ずっとスターなんだなぁ」と改めて感銘を受けたことをつづり、ライブ会場の外で撮影された仲むつまじい夫婦ショットを投稿した。
コメント欄では、和田のライブ報告に共感する多数の声のほか、「樹里さんへの誕生日プレゼントでもあったのかな」「その良さを感じられるお二人もすごい」などの声も寄せられている。
【写真】ダイアナ・ロスのライブ会場前で仲むつまじい2ショットを披露した上野樹里＆和田唱夫妻
和田は「昨日ダイアナ・ロスをKアリーナで。前回の武道館から11年ぶりだったんだ。全然変わってないどころか、むしろ若返った気さえした。聴いてる感じ、キーも下げてないし、声の質感が基本的に昔のまんま。ビジョンに映る全身の姿も82歳ではない。『みんながイメージするダイアナ・ロス』を続けるというプロ意識。ずっとスターなんだなぁ」と改めて感銘を受けたことをつづり、ライブ会場の外で撮影された仲むつまじい夫婦ショットを投稿した。
コメント欄では、和田のライブ報告に共感する多数の声のほか、「樹里さんへの誕生日プレゼントでもあったのかな」「その良さを感じられるお二人もすごい」などの声も寄せられている。