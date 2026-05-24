YONA YONA WEEKENDERSが、結成10周年イヤー第3弾シングル「パパ」を6月17日に配信リリース。また、あわせてジャケットアートワークおよびティザー映像が公開となった。

（関連：【映像あり】YONA YONA WEEKENDERS、結成10周年イヤー第3弾シングル「パパ」ティザー）

YONA YONA WEEKENDERSは、5月10日の母の日に未発表楽曲「ママ」のデモトラック映像を公開している。映像の最後には、砂浜に“88”という数字を刻む磯野くん（Vo/Gt）の姿が映し出されていたが、これは新曲「パパ」を表現していたことが明らかになった。

本楽曲は、自身も父親である磯野くんが自らの実体験を余すことなく言葉にした、バンド史上最もパーソナルな一曲。誰かのために命を燃やす、その刹那に捧げるブルースであり、バンドらしい洗練されたポップグルーヴはそのままに、エッジの効いたベースライン、ストイックなドラムビートが力強い生命力を炸裂させるファイトソングとなっている。

ジャケットアートワークは、「トキオ・ダンジョン」「夜半の月」に続き、オタニじゅんが担当。鮮やかなイエローを基調に、花束を手にしたピンクのスーツ姿の男性が描かれたポップかつユーモラスなビジュアルは、楽曲の奥にある優しさや愛情を感じさせるものとなっている。

また、10周年企画イベントの第2弾『YONA YONA WEEKENDERS presents Tokyo Midnight Cruising Club vol.3』を、8月2日に高田馬場CLUB PHASEで開催。ゲストにはLUCCIを迎えることが発表されており、追加ゲストも後日発表予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）