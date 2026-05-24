J2・J3百年構想リーグPOラウンド第1戦の組合せ決定!! 4チームごとのミニトーナメントで順位決定
J2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンドは24日に全日程を終了し、プレーオフラウンド第1戦の対戦カードが決定した。
POラウンドは各地域リーグラウンド同順位の4チームごとに分かれるミニトーナメント方式。第1戦はEAST-AとWEST-AのホームでEAST-A対EAST-B、WEST-A対WEST-Bの組み合わせによって行われる。勝者同士と敗者同士が対戦する第2戦は地域リーグラウンドの勝ち点が多い方のチームがホーム開催。両試合とも同点の場合は延長戦を行い、それでも決着がつかない場合はPK戦を実施する。
第1戦の組合せは以下の通り。
▽1位〜4位決定戦
5月30日(土)
仙台 14:00 甲府 [ユアスタ]
富山 18:00 宮崎 [長野U]
▽5位〜8位決定戦
5月30日(土)
新潟 14:00 鹿児島 [デンカS]
5月31日(日)
秋田 14:00 札幌 [ソユスタ]
▽9位〜12位決定戦
5月30日(土)
湘南 14:00 いわき [レモンS]
徳島 14:00 鳥栖 [鳴門大塚]
▽13位〜16位決定戦
5月30日(土)
横浜FC 14:00 大宮 [ニッパツ]
高知 14:00 山口 [ギケンス]
▽17位〜20位決定戦
5月30日(土)
相模原 14:00 藤枝 [ギオンス]
愛媛 16:00 熊本 [ニンスタ]
▽21位〜24位決定戦
5月31日(日)
群馬 14:00 岐阜 [正田スタ]
金沢 14:00 鳥取 [ゴースタ]
▽25位〜28位決定戦
5月30日(土)
奈良 14:00 大分 [ロートF]
5月31日(日)
山形 14:00 松本 [NDスタ]
▽29位〜32位決定戦
5月30日(土)
栃木C 14:00 磐田 [CFS]
FC大阪 14:00 滋賀 [花園]
▽33位〜36位決定戦
5月31日(日)
今治 14:00 琉球 [アシさと]
6月1日(月)
八戸 19:00 福島 [プラスタ]
▽37位〜40位決定戦
5月31日(日)
栃木SC 14:00 長野 [カンセキ]
讃岐 14:00 北九州 [メグスタ]
POラウンドは各地域リーグラウンド同順位の4チームごとに分かれるミニトーナメント方式。第1戦はEAST-AとWEST-AのホームでEAST-A対EAST-B、WEST-A対WEST-Bの組み合わせによって行われる。勝者同士と敗者同士が対戦する第2戦は地域リーグラウンドの勝ち点が多い方のチームがホーム開催。両試合とも同点の場合は延長戦を行い、それでも決着がつかない場合はPK戦を実施する。
▽1位〜4位決定戦
5月30日(土)
仙台 14:00 甲府 [ユアスタ]
富山 18:00 宮崎 [長野U]
▽5位〜8位決定戦
5月30日(土)
新潟 14:00 鹿児島 [デンカS]
5月31日(日)
秋田 14:00 札幌 [ソユスタ]
▽9位〜12位決定戦
5月30日(土)
湘南 14:00 いわき [レモンS]
徳島 14:00 鳥栖 [鳴門大塚]
▽13位〜16位決定戦
5月30日(土)
横浜FC 14:00 大宮 [ニッパツ]
高知 14:00 山口 [ギケンス]
▽17位〜20位決定戦
5月30日(土)
相模原 14:00 藤枝 [ギオンス]
愛媛 16:00 熊本 [ニンスタ]
▽21位〜24位決定戦
5月31日(日)
群馬 14:00 岐阜 [正田スタ]
金沢 14:00 鳥取 [ゴースタ]
▽25位〜28位決定戦
5月30日(土)
奈良 14:00 大分 [ロートF]
5月31日(日)
山形 14:00 松本 [NDスタ]
▽29位〜32位決定戦
5月30日(土)
栃木C 14:00 磐田 [CFS]
FC大阪 14:00 滋賀 [花園]
▽33位〜36位決定戦
5月31日(日)
今治 14:00 琉球 [アシさと]
6月1日(月)
八戸 19:00 福島 [プラスタ]
▽37位〜40位決定戦
5月31日(日)
栃木SC 14:00 長野 [カンセキ]
讃岐 14:00 北九州 [メグスタ]