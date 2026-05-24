福島が松本との激闘を制してEAST-B白星締め! 59歳カズは出番なし
[5.24 J2・J3百年構想リーグEAST-B第18節 松本 3-3(PK2-4) 福島 サンアル]
福島ユナイテッドFCがJ2・J3百年構想リーグEAST-B最終戦を白星で飾った。第18節が24日に開催され、9位福島は敵地で7位松本山雅FCと対戦。3-3で突入したPK戦を4-2で制した。2試合ぶりに勝ち点3を獲得。ベンチスタートの59歳FW三浦知良に出番はなかった。
先にスコアを動かしたのは福島。前半36分、ペナルティエリア左のFW岡田優希の折り返しからFW芦部晃生がヘッドで決めた。
松本は前半41分にFKの流れからFW藤枝康佑のヘディング弾で追いつくと、後半13分に2-1と逆転。左サイドからMF澤崎凌大がクロスを送り、大外からゴール前に入ったMF小田逸稀が頭で押し込んだ。
しかし、後半22分に福島が反撃。MF針谷岳晃の右CKにDF土屋櫂大がヘッドで合わせ、クロスバーの下に当たってネットが揺れた。
後半44分には芦部がペナルティエリア左でFW清水一雅のパスを受け、フェイントから右足でシュート。GK富澤雅也に触られながらも決まり、3-2とする逆転ゴールを奪った。
だが、試合はこれで終わらない。後半アディショナルタイム3分、ペナルティエリア右の小田からの折り返しをFW田中想来が右足で流し込み、松本が土壇場で3-3とした。
そのままPK戦に突入。GK吉丸絢梓のストップなどもあり、福島がPK4-2で勝利した。松本は2試合ぶりの黒星。福島は9位、松本は7位で地域リーグラウンドを終えた。
福島ユナイテッドFCがJ2・J3百年構想リーグEAST-B最終戦を白星で飾った。第18節が24日に開催され、9位福島は敵地で7位松本山雅FCと対戦。3-3で突入したPK戦を4-2で制した。2試合ぶりに勝ち点3を獲得。ベンチスタートの59歳FW三浦知良に出番はなかった。
先にスコアを動かしたのは福島。前半36分、ペナルティエリア左のFW岡田優希の折り返しからFW芦部晃生がヘッドで決めた。
しかし、後半22分に福島が反撃。MF針谷岳晃の右CKにDF土屋櫂大がヘッドで合わせ、クロスバーの下に当たってネットが揺れた。
後半44分には芦部がペナルティエリア左でFW清水一雅のパスを受け、フェイントから右足でシュート。GK富澤雅也に触られながらも決まり、3-2とする逆転ゴールを奪った。
だが、試合はこれで終わらない。後半アディショナルタイム3分、ペナルティエリア右の小田からの折り返しをFW田中想来が右足で流し込み、松本が土壇場で3-3とした。
そのままPK戦に突入。GK吉丸絢梓のストップなどもあり、福島がPK4-2で勝利した。松本は2試合ぶりの黒星。福島は9位、松本は7位で地域リーグラウンドを終えた。