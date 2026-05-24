川崎Fの大卒ルーキー持山匡佑がプロ初弾から怒涛ハット! 最終節で水戸を破り4位浮上
[5.24 J1百年構想リーグEAST第18節 水戸 1-3 川崎F Ksスタ]
J1百年構想リーグEASTは24日に第18節を行った。水戸ホーリーホックと川崎フロンターレの対戦は、川崎Fが3-1で勝利。大卒ルーキーFW持山匡佑がハットトリックを達成した。
直近で3連敗の水戸は試合開始前の時点で8位。前節はFC町田ゼルビアにPK戦で勝利した川崎Fは、6位でリーグ最終節を迎えた。
前半は拮抗した展開が続く。前半13分、水戸はMF新井瑞希がドリブルから左足シュートを放つが、惜しくもゴール右外に外れた。22分、川崎FはMF山本悠樹が右サイドに展開すると、MF伊藤達哉がDF山原怜音とワンツーのやり取りをし、PA内から右足シュート。だが、ゴールの枠を捉えなかった。
前半終わり際には、水戸が新井やMF加藤千尋のシュートで川崎Fのゴールを脅かす。だが、前半はそのままスコアレスで折り返した。
後半13分に均衡が破れる。川崎Fは山本が左サイドに展開し、DF三浦颯太が駆け上がって左足クロス。ゴール前の途中出場の持山がボールを収めてシュートを放つと、相手のブロックでボールの軌道が変わり、そのままゴールに吸い込まれる。中央大を今春に卒業した大卒ルーキーのプロ初ゴールで先制に成功した。
先制点を奪われた水戸だが、後半30分にゴールネットを揺らす。途中出場のMF安藤晃希が左サイドから鋭い突破を見せるも、相手に奪われる。一度はクリアされるが、PA手前でMF仙波大志がMF脇坂泰斗にプレス。FW渡邉新太の右足シュートはゴール左に突き刺さった。しかし、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)の介入から山下良美主審がモニターで確認した結果、仙波のプレーにファウルが認められ、同点ゴールとはならなかった。
ゴール取り消しに助けられた川崎Fは後半34分に追加点。持山が左サイドからボールを運ぶと、PA手前から右足を一閃。“お返し”とばかりにゴール左隅に決め切り、2-0と点差を広げた。
さらに後半34分、川崎FはMF河原創からパスを受けた持山が魅せる。PA左に入り込んで左足シュート。相手に当たったボールはゴールに吸い込まれ、大卒ルーキーがハットトリックを達成した。
水戸は後半アディショナルタイムにFWパトリッキが1点を返すが、試合はそのまま終了。川崎Fが3-1で勝利し、90分間での勝利は3試合ぶり。順位を6位から4位に上げた。一方、4連敗の水戸は9位でリーグ戦を終えた。
J1百年構想リーグEASTは24日に第18節を行った。水戸ホーリーホックと川崎フロンターレの対戦は、川崎Fが3-1で勝利。大卒ルーキーFW持山匡佑がハットトリックを達成した。
直近で3連敗の水戸は試合開始前の時点で8位。前節はFC町田ゼルビアにPK戦で勝利した川崎Fは、6位でリーグ最終節を迎えた。
前半は拮抗した展開が続く。前半13分、水戸はMF新井瑞希がドリブルから左足シュートを放つが、惜しくもゴール右外に外れた。22分、川崎FはMF山本悠樹が右サイドに展開すると、MF伊藤達哉がDF山原怜音とワンツーのやり取りをし、PA内から右足シュート。だが、ゴールの枠を捉えなかった。
後半13分に均衡が破れる。川崎Fは山本が左サイドに展開し、DF三浦颯太が駆け上がって左足クロス。ゴール前の途中出場の持山がボールを収めてシュートを放つと、相手のブロックでボールの軌道が変わり、そのままゴールに吸い込まれる。中央大を今春に卒業した大卒ルーキーのプロ初ゴールで先制に成功した。
先制点を奪われた水戸だが、後半30分にゴールネットを揺らす。途中出場のMF安藤晃希が左サイドから鋭い突破を見せるも、相手に奪われる。一度はクリアされるが、PA手前でMF仙波大志がMF脇坂泰斗にプレス。FW渡邉新太の右足シュートはゴール左に突き刺さった。しかし、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)の介入から山下良美主審がモニターで確認した結果、仙波のプレーにファウルが認められ、同点ゴールとはならなかった。
ゴール取り消しに助けられた川崎Fは後半34分に追加点。持山が左サイドからボールを運ぶと、PA手前から右足を一閃。“お返し”とばかりにゴール左隅に決め切り、2-0と点差を広げた。
さらに後半34分、川崎FはMF河原創からパスを受けた持山が魅せる。PA左に入り込んで左足シュート。相手に当たったボールはゴールに吸い込まれ、大卒ルーキーがハットトリックを達成した。
水戸は後半アディショナルタイムにFWパトリッキが1点を返すが、試合はそのまま終了。川崎Fが3-1で勝利し、90分間での勝利は3試合ぶり。順位を6位から4位に上げた。一方、4連敗の水戸は9位でリーグ戦を終えた。
すごいぞこのルーキー— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 24, 2026
夢を掴むか持山匡佑
今季2試合目の出場で一気にハットトリック!
明治安田J1百年構想リーグ
水戸×川崎F
DAZN ライブ配信中#Jリーグ #だったらDAZN pic.twitter.com/xbsHZFEhUu