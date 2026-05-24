横浜FMが東京Vを6発粉砕!! 前半に速攻から3得点、後半も開始13秒弾含む3ゴールで完封勝利
[5.24 J1百年構想リーグEAST第18節 東京V 0-6 横浜FM 味スタ]
横浜F・マリノスは24日、J1百年構想リーグEAST第18節で東京ヴェルディに6-0の快勝を収めた。なお同試合は北中米ワールドカップを担当する荒木友輔主審と三原純副審が揃ってさばいた。
前半9分、東京VのMF松橋優安がペナルティエリア手前でボールを受けてミドルシュートを放った。これはMF山根陸にブロックされてゴールとは反対方向に飛んだ一方、シュートの勢いで福田の右足のスパイクが脱げてゴール方向に向かう珍事。スパイクはゴールエリア内で止まったが、横浜FMの選手などはボールではなく思わずゴール方向に飛ぶスパイクを目で追う様子があった。
試合が動いたのは前半25分。東京VのFKからDF宮原和也が強烈なシュートを放ったがGK朴一圭の正面に飛んだ。こぼれ球の争いからMF天野純が前線に大きく蹴ると、東京Vの最終ラインが敵陣中盤付近と高い位置にあったこともあってMF近藤友喜が快足を飛ばして横浜FMがカウンターを発動。そのままゴール前まで持ち運び、最後はGKとの1対1を制して先制点を奪った。
横浜FMは続く前半36分、MF渡辺皓太が自陣でボールを奪いきって倒れずに前線へパスを送ると、相手がカットしたこぼれ球を近藤が拾って並走するFW谷村海那にラストパス。谷村のシュートは相手に当たってゴールに吸い込まれ、再びカウンターから追加点が生まれた。
なおも横浜FMは前半45+2分、近藤が敵陣でMF森田晃樹からボールを奪いきってショートカウンターを始めると、MFユーリ・アラウージョが仕上げて3-0。攻守の鋭い切り替えから3得点を奪って前半を終了した。
止まらない横浜FMは後半開始13秒で4点目が生まれた。キックオフの流れから谷村がロングボールをフリックして近藤に繋ぐと、近藤の落としをDF井上太聖がクロス。これを天野がニアサイドでフリックし、谷村が頭でねじ込んだ。
後半12分には井上の折り返しを谷村がフリーで合わせるも、枠の右に外れてハットトリックとはならず。それでも同14分、天野が森田を華麗に股抜き突破した流れから近藤のラストパスをアラウージョが押し込んで5-0とした。
その後も谷村にハットトリックのチャンスが訪れるなど攻勢を緩めず、アディショナルタイムにはFWテヴィスに来日初ゴールが生まれてタイムアップ。横浜FMは5試合ぶりの白星で地域リーグラウンドを締めくくった。
横浜F・マリノスは24日、J1百年構想リーグEAST第18節で東京ヴェルディに6-0の快勝を収めた。なお同試合は北中米ワールドカップを担当する荒木友輔主審と三原純副審が揃ってさばいた。
前半9分、東京VのMF松橋優安がペナルティエリア手前でボールを受けてミドルシュートを放った。これはMF山根陸にブロックされてゴールとは反対方向に飛んだ一方、シュートの勢いで福田の右足のスパイクが脱げてゴール方向に向かう珍事。スパイクはゴールエリア内で止まったが、横浜FMの選手などはボールではなく思わずゴール方向に飛ぶスパイクを目で追う様子があった。
横浜FMは続く前半36分、MF渡辺皓太が自陣でボールを奪いきって倒れずに前線へパスを送ると、相手がカットしたこぼれ球を近藤が拾って並走するFW谷村海那にラストパス。谷村のシュートは相手に当たってゴールに吸い込まれ、再びカウンターから追加点が生まれた。
なおも横浜FMは前半45+2分、近藤が敵陣でMF森田晃樹からボールを奪いきってショートカウンターを始めると、MFユーリ・アラウージョが仕上げて3-0。攻守の鋭い切り替えから3得点を奪って前半を終了した。
止まらない横浜FMは後半開始13秒で4点目が生まれた。キックオフの流れから谷村がロングボールをフリックして近藤に繋ぐと、近藤の落としをDF井上太聖がクロス。これを天野がニアサイドでフリックし、谷村が頭でねじ込んだ。
後半12分には井上の折り返しを谷村がフリーで合わせるも、枠の右に外れてハットトリックとはならず。それでも同14分、天野が森田を華麗に股抜き突破した流れから近藤のラストパスをアラウージョが押し込んで5-0とした。
その後も谷村にハットトリックのチャンスが訪れるなど攻勢を緩めず、アディショナルタイムにはFWテヴィスに来日初ゴールが生まれてタイムアップ。横浜FMは5試合ぶりの白星で地域リーグラウンドを締めくくった。