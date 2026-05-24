――――――――――――――――――― 5月25日 (月) ――

◆国内経済

・4月外食売上高 (14:00)

・4月全国百貨店売上高 (14:30)

・5年クライメート・トランジション利付国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★米国 (メモリアルデー) 、英国 (バンクホリデー) 、韓国、香港、スイス、ノルウェー市場休場

【海外決算】

[中]トリップ・ドット・コム・グループ

◆新規上場、市場変更 など

〇ジェネレーションパス <3195> ：東証Ｇ→東証Ｓ



――――――――――――――――――― 5月26日 (火) ――

◆国内経済

・4月白物家電出荷額 (10:00)

・3月景気動向指数[改定値] (14:00)

・5月月例経済報告

・フィリピンのマルコス大統領が訪日、高市首相と首脳会談 (～29日)

◆国際経済ｅｔｃ

・トルコ市場は短縮取引

・米国3月S&Pケースシラー住宅価格 (22:00)

・米国3月FHFA住宅価格指数 (22:00)

★米国5月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (23:00)

・米国2年国債入札

【海外決算】

[中]シャオミ



――――――――――――――――――― 5月27日 (水) ――

◆国内経済

★権利付き最終日

・4月企業向けサービス価格指数 (8:50)

・植田和男日銀総裁が国際コンファランスで挨拶 (9:00)

・4月建機出荷 (13:00)

・40年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・インドネシア、シンガポール、トルコ、マレーシア市場休場

・中国1-4月工業企業利益 (10:30)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国5月リッチモンド連銀製造業指数 (23:00)

・ニュージーランド中銀が政策金利を発表

・米国5年国債入札

【海外決算】

[米]マーベル・テクノロジー 、セールスフォース 、シノプシス 、スノーフレイク /[中]PDDホールディングス

◆新規上場、市場変更 など

〇日本エコシステム <9249> [東証Ｓ・名証Ｍ・札証]：福証上場 (重複上場)



――――――――――――――――――― 5月28日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

◆国際経済ｅｔｃ

・インド、インドネシア、トルコ市場休場

・ユーロ圏5月消費者信頼感[確報値] (18:00)

・ユーロ圏5月景況感指数 (18:00)

・米国1-3月期GDP[改定値] (21:30)

★米国4月個人所得 (21:30)

★米国4月個人消費支出 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国4月耐久財受注 (21:30)

★米国4月新築住宅販売件数 (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (29日1:00)

・韓国中銀が政策金利を発表

・南アフリカ中銀が政策金利を発表

・米国7年国債入札

【海外決算】

[米]コストコ・ホールセール 、デル・テクノロジーズ

◆新規上場、市場変更 など

〇大阪油化工業 <4124> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)

〇伸和ホールディングス <7118> [札証Ａ]：名証Ｎ上場 (重複上場)

〇東邦チタニウム <5727> [東証Ｐ]：上場廃止

〇前澤工業 <6489> [東証Ｓ]：上場廃止

〇前澤化成工業 <7925> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 5月29日 (金) ――

◆国内経済

★4月完全失業率 (8:30)

★4月有効求人倍率 (8:30)

・5月東京都区部消費者物価指数 (8:30)

★4月鉱工業生産 (8:50)

・4月商業動態統計 (8:50)

・4月自動車輸出実績 (13:00)

・5月消費動向調査 (14:00)

・4月住宅着工件数 (14:00)

・外国為替平衡操作の実施状況 (19:00)

・2025年国勢調査速報値

・大阪市が特区民泊の新規申請受付を停止

・2年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・トルコ市場休場

・ドイツ5月失業率 (16:55)

・ドイツ5月消費者物価指数 (21:00)

・米国4月卸売在庫 (21:30)

・米国5月シカゴ購買部協会景気指数 (22:45)

・アジア安全保障会議 (シンガポール、～31日)

◆新規上場、市場変更 など

〇Ｇｕｎｏｓｙ <6047> ：東証Ｐ→東証Ｓ

〇三井住建道路 <1776> [東証Ｓ]：上場廃止

〇ラクスル <4384> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 5月30日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 5月31日 (日) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・新潟県知事選投開票

◆国際経済ｅｔｃ

★中国5月製造業PMI (10:30)

・中国5月非製造業PMI (10:30)

・コロンビア大統領選



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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