今週の【重要イベント】米CB消費者信頼感、米個人所得、有効求人倍率 (5月25日～31日)
――――――――――――――――――― 5月25日 (月) ――
◆国内経済
・4月外食売上高 (14:00)
・4月全国百貨店売上高 (14:30)
・5年クライメート・トランジション利付国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
★米国 (メモリアルデー) 、英国 (バンクホリデー) 、韓国、香港、スイス、ノルウェー市場休場
【海外決算】
[中]トリップ・ドット・コム・グループ
◆新規上場、市場変更 など
〇ジェネレーションパス <3195> ：東証Ｇ→東証Ｓ
――――――――――――――――――― 5月26日 (火) ――
◆国内経済
・4月白物家電出荷額 (10:00)
・3月景気動向指数[改定値] (14:00)
・5月月例経済報告
・フィリピンのマルコス大統領が訪日、高市首相と首脳会談 (～29日)
◆国際経済ｅｔｃ
・トルコ市場は短縮取引
・米国3月S&Pケースシラー住宅価格 (22:00)
・米国3月FHFA住宅価格指数 (22:00)
★米国5月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (23:00)
・米国2年国債入札
【海外決算】
[中]シャオミ
――――――――――――――――――― 5月27日 (水) ――
◆国内経済
★権利付き最終日
・4月企業向けサービス価格指数 (8:50)
・植田和男日銀総裁が国際コンファランスで挨拶 (9:00)
・4月建機出荷 (13:00)
・40年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・インドネシア、シンガポール、トルコ、マレーシア市場休場
・中国1-4月工業企業利益 (10:30)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
・米国5月リッチモンド連銀製造業指数 (23:00)
・ニュージーランド中銀が政策金利を発表
・米国5年国債入札
【海外決算】
[米]マーベル・テクノロジー 、セールスフォース 、シノプシス 、スノーフレイク /[中]PDDホールディングス
◆新規上場、市場変更 など
〇日本エコシステム <9249> [東証Ｓ・名証Ｍ・札証]：福証上場 (重複上場)
――――――――――――――――――― 5月28日 (木) ――
◆国内経済
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
◆国際経済ｅｔｃ
・インド、インドネシア、トルコ市場休場
・ユーロ圏5月消費者信頼感[確報値] (18:00)
・ユーロ圏5月景況感指数 (18:00)
・米国1-3月期GDP[改定値] (21:30)
★米国4月個人所得 (21:30)
★米国4月個人消費支出 (21:30)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
・米国4月耐久財受注 (21:30)
★米国4月新築住宅販売件数 (23:00)
・米国週間石油在庫統計 (29日1:00)
・韓国中銀が政策金利を発表
・南アフリカ中銀が政策金利を発表
・米国7年国債入札
【海外決算】
[米]コストコ・ホールセール 、デル・テクノロジーズ
◆新規上場、市場変更 など
〇大阪油化工業 <4124> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)
〇伸和ホールディングス <7118> [札証Ａ]：名証Ｎ上場 (重複上場)
〇東邦チタニウム <5727> [東証Ｐ]：上場廃止
〇前澤工業 <6489> [東証Ｓ]：上場廃止
〇前澤化成工業 <7925> [東証Ｐ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 5月29日 (金) ――
◆国内経済
★4月完全失業率 (8:30)
★4月有効求人倍率 (8:30)
・5月東京都区部消費者物価指数 (8:30)
★4月鉱工業生産 (8:50)
・4月商業動態統計 (8:50)
・4月自動車輸出実績 (13:00)
・5月消費動向調査 (14:00)
・4月住宅着工件数 (14:00)
・外国為替平衡操作の実施状況 (19:00)
・2025年国勢調査速報値
・大阪市が特区民泊の新規申請受付を停止
・2年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・トルコ市場休場
・ドイツ5月失業率 (16:55)
・ドイツ5月消費者物価指数 (21:00)
・米国4月卸売在庫 (21:30)
・米国5月シカゴ購買部協会景気指数 (22:45)
・アジア安全保障会議 (シンガポール、～31日)
◆新規上場、市場変更 など
〇Ｇｕｎｏｓｙ <6047> ：東証Ｐ→東証Ｓ
〇三井住建道路 <1776> [東証Ｓ]：上場廃止
〇ラクスル <4384> [東証Ｐ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 5月30日 (土) ――
特になし
――――――――――――――――――― 5月31日 (日) ――
◆国内経済ｅｔｃ
・新潟県知事選投開票
◆国際経済ｅｔｃ
★中国5月製造業PMI (10:30)
・中国5月非製造業PMI (10:30)
・コロンビア大統領選
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
株探ニュース
◆国内経済
・4月外食売上高 (14:00)
・4月全国百貨店売上高 (14:30)
・5年クライメート・トランジション利付国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
★米国 (メモリアルデー) 、英国 (バンクホリデー) 、韓国、香港、スイス、ノルウェー市場休場
【海外決算】
[中]トリップ・ドット・コム・グループ
◆新規上場、市場変更 など
〇ジェネレーションパス <3195> ：東証Ｇ→東証Ｓ
――――――――――――――――――― 5月26日 (火) ――
◆国内経済
・4月白物家電出荷額 (10:00)
・3月景気動向指数[改定値] (14:00)
・5月月例経済報告
・フィリピンのマルコス大統領が訪日、高市首相と首脳会談 (～29日)
◆国際経済ｅｔｃ
・トルコ市場は短縮取引
・米国3月S&Pケースシラー住宅価格 (22:00)
・米国3月FHFA住宅価格指数 (22:00)
★米国5月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (23:00)
・米国2年国債入札
【海外決算】
[中]シャオミ
――――――――――――――――――― 5月27日 (水) ――
◆国内経済
★権利付き最終日
・4月企業向けサービス価格指数 (8:50)
・植田和男日銀総裁が国際コンファランスで挨拶 (9:00)
・4月建機出荷 (13:00)
・40年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・インドネシア、シンガポール、トルコ、マレーシア市場休場
・中国1-4月工業企業利益 (10:30)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
・米国5月リッチモンド連銀製造業指数 (23:00)
・ニュージーランド中銀が政策金利を発表
・米国5年国債入札
【海外決算】
[米]マーベル・テクノロジー 、セールスフォース 、シノプシス 、スノーフレイク /[中]PDDホールディングス
◆新規上場、市場変更 など
〇日本エコシステム <9249> [東証Ｓ・名証Ｍ・札証]：福証上場 (重複上場)
――――――――――――――――――― 5月28日 (木) ――
◆国内経済
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
◆国際経済ｅｔｃ
・インド、インドネシア、トルコ市場休場
・ユーロ圏5月消費者信頼感[確報値] (18:00)
・ユーロ圏5月景況感指数 (18:00)
・米国1-3月期GDP[改定値] (21:30)
★米国4月個人所得 (21:30)
★米国4月個人消費支出 (21:30)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
・米国4月耐久財受注 (21:30)
★米国4月新築住宅販売件数 (23:00)
・米国週間石油在庫統計 (29日1:00)
・韓国中銀が政策金利を発表
・南アフリカ中銀が政策金利を発表
・米国7年国債入札
【海外決算】
[米]コストコ・ホールセール 、デル・テクノロジーズ
◆新規上場、市場変更 など
〇大阪油化工業 <4124> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)
〇伸和ホールディングス <7118> [札証Ａ]：名証Ｎ上場 (重複上場)
〇東邦チタニウム <5727> [東証Ｐ]：上場廃止
〇前澤工業 <6489> [東証Ｓ]：上場廃止
〇前澤化成工業 <7925> [東証Ｐ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 5月29日 (金) ――
◆国内経済
★4月完全失業率 (8:30)
★4月有効求人倍率 (8:30)
・5月東京都区部消費者物価指数 (8:30)
★4月鉱工業生産 (8:50)
・4月商業動態統計 (8:50)
・4月自動車輸出実績 (13:00)
・5月消費動向調査 (14:00)
・4月住宅着工件数 (14:00)
・外国為替平衡操作の実施状況 (19:00)
・2025年国勢調査速報値
・大阪市が特区民泊の新規申請受付を停止
・2年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・トルコ市場休場
・ドイツ5月失業率 (16:55)
・ドイツ5月消費者物価指数 (21:00)
・米国4月卸売在庫 (21:30)
・米国5月シカゴ購買部協会景気指数 (22:45)
・アジア安全保障会議 (シンガポール、～31日)
◆新規上場、市場変更 など
〇Ｇｕｎｏｓｙ <6047> ：東証Ｐ→東証Ｓ
〇三井住建道路 <1776> [東証Ｓ]：上場廃止
〇ラクスル <4384> [東証Ｐ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 5月30日 (土) ――
特になし
――――――――――――――――――― 5月31日 (日) ――
◆国内経済ｅｔｃ
・新潟県知事選投開票
◆国際経済ｅｔｃ
★中国5月製造業PMI (10:30)
・中国5月非製造業PMI (10:30)
・コロンビア大統領選
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
株探ニュース