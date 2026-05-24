◇セ・リーグ DeNA1−0ヤクルト（2026年5月24日 横浜）

DeNAはヤクルトに1−0で勝利し、連敗を2で止めた。現役引退を決断し、ラストゲームに臨んだダヤン・ビシエド内野手（37）は7回に代打で登場し、空振り三振に終わった。

ヒーローインタビューに立った戸柱から「タンケ、カモン」と呼び込まれて、ファンの前に姿を現したビシエド。「皆さん、最後までたくさんの声援を送っていただいて本当にありがとうございました」とファンに感謝の思いを伝え、「僕が横浜に来てから、どんな時も応援を送ってくだったので、凄く自分の力になりました。本当にありがとうございました」と語った。

筒香からチームメートのサインが書き込まれたユニホーム、中日でも一緒にプレーした京田から花束を受け取ると、うっすら涙を浮かべた。石田裕、戸柱とともにタオルを掲げ、「アイ・ラブ・ヨコハマ」と締めた。球場を一周し、ファンに別れを告げた。記念撮影後にはマウンドで胴上げも行われ、大きな体が6度宙を舞った。

ビシエドは報道陣に対し「横浜には本当に短い期間だったのですが、それにもかかわらず本当にいつもたくさんの声援、大きな声援を送っていただいて、ファンの皆さんにはすごく感謝しています」と語り、「ファンの皆さんの声援がすごくエネルギー、パワーになりましたし、本当にサポートしていただいたので、ここまでやってくることができました。本当にありがとうございました」と改めて感謝の思いを口にした。

古巣・中日にも触れ、「中日のドラゴンズファンの皆さんにも、ここまで応援してくださって、僕が日本に来てからずっと信じてくれて、本当に最後までサポートしてくれて応援してくれたので、すごく感謝しています。本当にありがとうございました」とし、「自分にとってはいい日々を過ごすことができたので、すごくうれしかったです。ありがとうございました」と最後まで感謝の言葉を並べた。