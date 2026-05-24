ホロライブ・響咲リオナ、ネット未開通のピンチを先輩に救われる「人徳」「優しさに感謝」
「ホロライブ」VTuber・響咲リオナさんが、23日までに自身のチャンネルを更新。とある事情で先輩ホロメンの自宅からゲーム実況を行った。
【動画】“先輩”の帰宅に慌てふためくリオナさんがかわいい（4：28：27ごろ）
先日引っ越しをしたものの、まだネットが開通していないリオナさんを救ったのは、同じ「hololive DEV_IS」に所属する音楽アーティストVTuberグループ「ReGLOSS（リグロス）」の一条莉々華さんだった。彼女の家から行われた今回の配信で、人生初の『スーパーマリオブラザーズ』に挑戦したリオナさんは「莉々華先輩のデスクで配信できるなんてとても幸せ」と感謝しつつ、「莉々華先輩の家素敵。住みたい」「トイレめっちゃ綺麗だった」とリスナーに家の様子を報告した。
すると、外出していた莉々華さんがチャット欄に登場し「りおーなごめん、次死んだらチャイム鳴らしてもいい？www」とコメント。どうやら家の鍵をリオナさんに預けたまま外出してしまったそうで、これに気づいたリオナさんは「ごめんなさぁぁい！」と大慌てで配信を終了した。
いつもと違うレアな環境での配信にリスナーからは「りりか先輩の優しさに感謝」「沢山笑って可愛い姿も見られて楽しかったです」「リオナが頑張ってきたから安心して留守の間配信させてもらえたんだね。。人徳」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Riona Ch. 響咲リオナ - FLOW GLOW」
【動画】“先輩”の帰宅に慌てふためくリオナさんがかわいい（4：28：27ごろ）
先日引っ越しをしたものの、まだネットが開通していないリオナさんを救ったのは、同じ「hololive DEV_IS」に所属する音楽アーティストVTuberグループ「ReGLOSS（リグロス）」の一条莉々華さんだった。彼女の家から行われた今回の配信で、人生初の『スーパーマリオブラザーズ』に挑戦したリオナさんは「莉々華先輩のデスクで配信できるなんてとても幸せ」と感謝しつつ、「莉々華先輩の家素敵。住みたい」「トイレめっちゃ綺麗だった」とリスナーに家の様子を報告した。
いつもと違うレアな環境での配信にリスナーからは「りりか先輩の優しさに感謝」「沢山笑って可愛い姿も見られて楽しかったです」「リオナが頑張ってきたから安心して留守の間配信させてもらえたんだね。。人徳」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Riona Ch. 響咲リオナ - FLOW GLOW」